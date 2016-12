Del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir al Pacto Nacional por el Referéndum. Del “o referéndum o referéndum” de Carles Puigdemont al “o referéndum pactado o referéndum pactado” de Lluís Rabell. En definitiva, una maniobra táctica que evidencia la debilidad e inviabilidad de un “proceso” falto de apoyo legal y político-social. Por eso –para dotar de legalidad a la cosa-, el independentismo dice buscar un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum pactado de autodeterminación. Por eso –para aumentar la masa crítica del movimiento-, el independentismo quiere incluir a los “comunes” en la cosa y de ahí la concesión del referéndum pactado con el Estado que exige el colauismo. Hay más. Primero: el independentismo, al apostar por la vía de la legalidad, cree que el “proceso” conseguirá apoyo internacional. Segundo: cuando el Estado no acepte el referéndum pactado, los “comunes” tendrán que decidir entre el sí o el no al referéndum unilateral. Si finalmente los “comunes” no suben al carro de la unilateralidad, el independentismo ya tiene el culpable del fracaso del “proceso”. Con toda seguridad, la culpabilización de los “comunes” es un elemento fundamental de la maniobra tacticista de la cumbre pro referéndum.

El Pacto Nacional por el Referéndum es una huida hacia la nada, una maniobra dilatoria que se agotará en sí misma en unos pocos meses. ¿Qué ocurrirá cuando el Estado no acepte el referéndum pactado? ¿Qué puede dar de sí el “diálogo” con el Estado y quién lo aceptará? ¿Cómo reaccionarán unos “comunes” en el seno de los cuales –federalistas, confederalistas, soberanistas, independentistas, partidarios de un proceso constituyente o deconstituyente- hay de todo? ¿Qué presiones de la CUP? ¿Qué papel jugará una ERC con aspiraciones hegemónicas? Probablemente, se avancen las elecciones autonómicas –eso buscan ERC y los “comunes” para entonces ya estructurados en partido- y se forme un bipartido o tripartito de izquierdas que gobernará la Generalitat. ¿Para hacer qué? Ni idea.