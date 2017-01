El PP se fija en el Â«ejemploÂ» de Castilla y LeÃ³n para su propuesta educativa

Con las «huellas» de lo logrado durante estos años en materia educativa en Castilla y León, un territorio «ejemplo» en el que mirarse para el PP. Así será la ponencia de Educación, Innovación y Cultura que los populares debatirán en el próximo Congreso Nacional que celebrarán en Madrid entre el 10 y el 12 de febrero. Ayer, el presidente regional de la formación y de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto a la vicesecretaria de Estudios y Programas y coordinadora del documento, Andrea Levy, desgranó en Valladolid las líneas maestras de un texto que apostará por la «calidad, equidad y libertad» en educación. «No estamos aquí por casualidad», afirmó Levy ante una abarrotada sala de la sede regional del PP, con responsables políticos, docente y representantes sindicales invitados. «Estamos tremendamente orgullosos» de Castilla y León en esta materia, afirmó. De ahí, que se tome como «ejemplo» para la elaboración de esta ponencia, a la que otorgó especial importancia por la repercusión de la educación en el presente y futuro del país.

Además, Andrea Levy resaltó que la «estabilidad» de Castilla y León que ha hecho que la educación «no ha sido moneda de cambio» ha contribuido también a la «excelencia», avalada por los resultados de informes como PISA, que sitúa en su último estudio a la Comunidad por encima de la media española y de la OCDE y a nivel de países punteros como Finlandia. «Y es lo que merece España y los españoles», señaló justo antes de hacer una «llamada» a «todas las fuerzas» políticas para «ser generosas» de cara a lograr un pacto y una ley que «permanezca en el tiempo», como «base» para tener el «mejor proyecto de país».

Pacto de Estado por la Educación

De hecho, como señaló Herrera, lograr un Pacto de Estado por la Educación es la primera y «fundamental» de las cuatro propuestas en las que se basa la ponencia que defenderán en el Congreso. Un acuerdo que permita lograr un sistema «eficaz y estable» y «otorgue protagonismo a la Comunidad educativa», de modo que «nunca» la política esté sobre ella y no se convierta a alumnos, profesores y familias en «rehenes» de «nuestras cuitas». Un Pacto de Estado con las principales fuerzas políticas, pero en el que también reclamó el «imprescindible consenso» de las comunidades autónomas, pues en ellas recae el ejercicio de esta competencia.

De hecho Herrera reivindicó la íntima relación entre los resultados educativos y la gestión que de esta competencia hacen las comunidades. «Es evidente, y el que no quiera verlo se engaña, la íntima relación entre educación y modelo autonómico», afirmó el presidente de la Junta, quien subrayó que «los buenos resultados y ser eficaces en educación significa, en román paladino, ejercer responsablemente la autonomía, no complicar nadie, si no resolver».

Y es que, advirtió, «con leyes buenas o malas, de más o menos duración, todas las comunidades hemos partido de las mismas bases». De ahí, incidió el jefe del Ejecutivo autonómico español con mejores notas en los últimos informes internacionales que evalúan la educación, que partiendo de una «misma» norma, los distintos resultados por autonomías «tienen que deberse en buena medida» a la «gestión» de esta competencia básica en manos de las regiones. De ahí, señaló, que queda patente la «evidente trascendencia» del hacer autonómico, por lo que apostó por «conocer y extrapolar» las «mejores experiencias» del «plural panorama» regional para «mejorar» el sistema.

Calidad y equidad

Herrera también llamó a la participación y el «compromiso» de todos los presentes para «trabajar» y hacer enmiendas a la ponencia que se debatirá. «No nos vamos a sentir enmendados», sino que servirá para seguir mejorando. Y es que, incidió, para el PP la educación supone un «compromiso fundamental». «Consideramos la educación de calidad y con equidad como pilar básico para el presente y el futuro de Castilla y León».

También en ese documento que se debatirá en el Congreso Nacional de los populares, la calidad y la equidad, de la mano con la empleabilidad -tres factores «íntimamente relacionados entre sí», señaló el barón popular- suponen las claves de las otras tres propuestas básicas. En ella se apuesta por «reforzar» esos pilares de manera conjunta, pues «calidad sin equidad es elitismo»; «paternalismo», la equidad sin calidad y sin empleo asociado no se logra ni calidad ni equidad.