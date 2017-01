La activista y periodista congoleña, Caddy Adzuba, recibió en el año 2014 el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia por su lucha por la libertad de Prensa, la reconstrucción de la paz y los derechos humanos, especialmente los de la infancia y las mujeres en zonas de conflicto que ayer volvió a reivindicar en la inauguración del II Foro de la Cultura que se celebra estos días en Burgos.

-¿Qué aporta la cultura a la defensa de los derechos humanos?

-La cultura está por encima de la política. Cuando hablamos de cultura, las naciones están todas juntas, comparten las mismas pasiones. Por ejemplo, la música que no tiene fronteras y reúne a todos. Pero es difícil que las naciones se reúnan entorno a una misma política. Por tanto, utilizando la cultura, podemos desarrollar una buena política y nuestros políticos tienen que tratar de reforzar la cultura como camino a grandes acciones, reuniones, consensos y a que los pueblos miren en la misma dirección.

-¿Cómo valora el tratamiento de los medios a la cultura y la política?

-Los periodistas tienen que entender el valor de la cultura también para hablar de política. Para que la comunidad, el pueblo entienda una política, a veces tenemos que pasar por la cultura. En mi país, para explicar una nueva ley, hacemos teatro, canciones..., porque si un político sale en los medios hablando, no transmite. Hemos entendio que es la cultura lo que hay que desarrollar más para transmitir los mensajes.

-¿Cual es el papel de la mujer en esa cultura reivindicativa?

-Nos podemos remontar en el tiempo y la mujer también ha sido excluida incluso de la cultura. Hoy estamos trabajando para que la mujer pueda volver a la cultura y utilizamos la cultura para destraumatizar, para vivir en comunidad... Es el mensaje de paz y conseguimos también sensibilizar a la mujer para aprovechar la oportunidad de la cultura para volver a ganar su plaza en la política.

-¿Cree que se está avanzando en los últimos años en es sensibilización de las mujeres?

-Ya hay varias organizaciones, sinergias, consorcios como la Marcha Mundial de la Mujer que en 2010 llegó al Congo. Existen pero todas las mujeres tenían que poder inscribirse y eso no quiere decir que seamos feministas. No lo soy. Cuando te llamas feminista excluyes el papel del hombre y tiene que estar también luchando por la causa de la mujer. No tenemos que guerrear entre nosotros. No puede haber feministas por un lado y hombres por otro, tenemos que luchar juntos. Hay que sensibilizarlos a ambos para un desarrollo juntos.

-¿Cómo se puede conseguir ese cambio de mentalidad?

-La educación de base es la más importante para conseguir un cambio de comportamiento social. Está claro que un niño que sabe que la mujer es un igual va a crecer siempre respetando a la mujer.

-Como periodista y profesional de la información, ¿qué noticia le gustaría dar?

-Contar historias con un principio y un final. No me gusta el periodismo solamente de hechos. Cuando se cuenta, por ejemplo, un asesinato en el Congo de 30 personas, se informa así, sin más. Se acabó. ¿Y después qué? ¿Cuál es la historia de las personas que han muerto? Ni siquiera al día siguiente se continúa con la historia. Sólo se cuenta el hecho aislado del asesinato y la muerte no lo es todo. Hay que saber y analizar. Los medios dicen que no tienen espacio pero siempre hay espacio, somos nosotros quienes tenemos que gestionarlo. Y preferimos el futbol.