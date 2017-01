Comienza la negociación de la modificación de las plantillas jurídicas de Educación

La Consejería de Educación ya ha planteado su propuesta inicial de modificación de las plantillas jurídicas en este departamento para el próximo curso, un proceso que se repite anualmente tras las vacaciones navideñas. Esta semana se abre el plazo para que las organizaciones sindicales puedan plantear sus alegaciones a ese planteamiento del Gobierno autonómico y será el viernes cuando se celebre la primera reunión provincial entre sindicatos y el Ejecutivo autonómico en Soria.

La propuesta del departamento dirigido por Fernando Rey pasa por la creación de 206 plazas y la supresión de otras 402 en las plantillas jurídicas, que son diferentes a las funcionales -las que en realidad están en los centros-, entre los cuerpos de maestros, profesores de Enseñanza Secundaria, de FP y los maestros que imparten clases en los institutos.

Ya en otros procesos similares la Consejería de Educación subrayó que se trata de un acto ordinario que se produce anualmente como consecuencia del concurso de traslados y que consiste en suprimir plazas que están vacantes y, por tanto, no ocupadas por docentes -porque no funcionan desde hace varios cursos y no suponen una pérdida de empleo-. Además se crean plazas donde son necesarias.

Así, la finalidad es concretar las plazas existentes para que los funcionarios de carrera de enseñanzas no universitarias puedan obtener esas plazas mediante el citado concurso de traslados.

Desde la organización sindical Stecyl recalcan que la plantilla jurídica es la relación de puestos de trabajo que aparece en el Bocyl y que la plantilla funcional suele ser mayor, aunque la modificación de las plantillas jurídicas «marca una tendencia». Las reuniones se celebrarán en las diferentes provincias entre el 13 de enero y el 1 de febrero y podrán existir otras dos más el 3 y el 6 de ese mismo mes para concluir la negociación si existiese desacuerdo.