Un veraneante jubilado deja 16 millones del Gordo en Palomares de Campo (Cuenca)

Jesús, un jubilado de Madrid que pasa los veranos en Palomares del Campo (Cuenca), ha llevado la suerte a este pequeño municipio conquense, ya que al repartir entre sus vecinos 40 décimos del 66513, el número premiado con el Gordo, ha dejado 16 millones al pueblo.

Uno de los agraciados es José Antonio, propietario del Bar El Cordobés, donde Jesús intercambió los décimos que había comprado en Madrid con otros vecinos de Palomares del Campo, tal y como relata a Efe el premiado.

José Antonio, que afirma que usará los 400.000 euros del premio para «tapar agujeros», admite que en el pueblo «hay mucho revuelo» porque el premio «está muy repartido».

También la alcaldesa de Palomares del Campo, María Dolores Pérez, destaca en declaraciones a Efe el ambiente del pueblo, donde «está todo el mundo revolucionado, mirando en sus casas los que podían tener un décimo». «Hay muy buen ambiente en el pueblo, la gente está muy contenta y los que tienen los décimos están pletóricos», asegura Pérez.

La regidora, que afirma que no ha sido agraciada, explica que Jesús es un vecino de Madrid que suele pasar el verano en una casa que tiene en el pueblo y que este verano «trajo unos décimos» que intercambió con «conocidos, amigos y con los señores del bar».

Sin embargo, cree que el premio no ha caído muy repartido en el pueblo -de apenas 700 habitantes-, porque «al ser una persona particular no es como si fuera en un bar, que siempre abarca a más gente».

