Tejeguate, el grupo tradicional de El Hierro, cumple 40 aÃ±os de difusiÃ³n cultural

Termina 2016 con una efeméride importante en la cohesión cultural del Canarias. Corría el año 1976 cuando El Hierro vio nacer al que se ha convertido en uno de los grupo de música tradicional más importantes de la isla y de los más veteranos del Archipiélago. Se trata de la agrupación folclórica Tejeguate. Ramón Padrón Cejas es la persona que siempre ha estado trabajando desde El Hierro en favor de conocimiento de la isla y de su cultura musical.

Tras los primeros pasos de 1976, al año siguiente, el Cabildo de El Hierro le aporta algo de dinero al grupo. Y así arranca una de las leyendas de la música tradicional de Canarias que duran hasta el día de hoy. También se sumaron a la idea los ayuntamientos de Valverde y Frontera.

Un territorio pequeño el de El Hierro; pero donde las autoridades de la época, Cayo Armas Benítez, Matías Castañeda y Guillermo Panizo, se esforzaron por ayudar. De esta forma, también El Hierro daba a conocer su cultura al resto de las islas así como otros lugares como Venezuela y del resto de España. Además de difusión, Tejeguate ayudó a la cohesión de la isla.

Maximiano Trapero, filólogo, profesor y escritor, catedrático de Filología Española en la ULPGC, sostiene que Tejeguate no se puede comprender sin la figura de Benito Padrón, "es uno de esos hombres cabales, de una pieza entera, que necesariamente han de ser nombrados por el Don. Yo no sé pensar ni llamar a Benito Padrón si no es con el Don: Don Benito".

Desde Tenerife, Juan Antonio Urtusáustegui que visitó la isla de El Hierro en el siglo XVIII, y decía de los herreños: "Eran muy honrados, caritativos y generosos, incansables en el trabajo, pero alegres y festivos, a la vez, más amantes de su patria que ningún otro y dueños de un dulcísimo hablar".

Tejeguate forma parte de esa órbita de grupos canarios de música tradicional como Los Magos de Chipude de La Gomera, Los Alzados de Icod el Alto, de Tenerife, o el Grupo de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria.

A juicio de Trapero, "estas agrupaciones han aportado a las islas Canarias folcloristas naturales en la formación de nuevos grupos folclóricos, justamente en un momento en el que se ha producido una verdadera renovación de la música popular canaria, ha sido una gran suerte, porque con ello se garantiza la pervivencia de las viejas maneras de entender el folklore, las auténticas, las que hacen que el canto popular de un lugar sea él mismo, único, distinto a los demás, y por ello irremplazable".