Los sanchistas imploran a Sánchez para frenar su sangría

La reunión, ayer, del sanchismo en Madrid tuvo algo de crepuscular: sin la presencia del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ni la de muchos de los principales dirigentes que le han venido apoyando tras su cese -la presidenta balear, Francina Armengol, la vasca Idoia Mendia, Óscar López y el sevillano Alfonso Rodríguez de Celis, entre otros-, unas decenas de diputados, alcaldes y cuadros se dieron cita para certificarse como movimiento antes del trascendental Comité Federal del 14 de enero y animar a su líder.

Estuvieron las diputadas por Orense Rocío de Frutos, y Baleares Sofía Hernanz, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, los miembros de la Ejecutiva del PSM Carmen López y Daniel Viondi, además de la coordinadora estatal de las plataformas de militantes que piden congreso inmediato, la sevillana Nieves Hernández. También hubo una gruesa representación de socialistas de Andalucía, Extremadura -el secretario de Cáceres capital, Vicente Valle-, Galicia y Valencia, además de los alcaldes de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez Salas, el de Chirivella (Valencia), Michel Montaner, y de Calasparra (Murcia), José Vélez, así como el expresidente de la diputación de Cádiz, Rafael Román. El único miembro del PSC que asistió lo hizo a título individual, el diputado Román Ruiz. Excusaron su presencia Odón Elorza y Susana Sumelzo, que apoyan a Sánchez.

Todos saben que Sánchez tiene muchas dudas sobre volver a intentarlo y las bajas no hacen sino acrecentarlas, pero quieren que dé el paso adelante; que haga un gesto antes del día 14 como los que viene haciendo Díaz a diario. Ayer trataron de demostrarle que conserva apoyos suficientes en todas las federaciones del PSOE para «liderar» un movimiento de base y que las bajas, alguna muy sonada, como la del ex secretario de Organización César Luena, ahora alineado con Patxi López, no deben disuadirle.

Reto a Patxi López

Oficiaron de maestros de ceremonia el secretario general del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos; la diputada por Asturias Adriana Lastra, el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) y líder del sector crítico con Susana Díaz, Quico Toscano, y el secretario de Organización del PSOE Navarro, Santos Cerdán. Ábalos fue quien llevó la voz cantante en la posterior rueda de prensa y dejó un recado muy claro a Patxi López para que deje de pescar en un sanchismo en supuesta desbandada: su candidatura «tiene que justificarse por la propuesta política que entraña», no porque sea tercera vía o «mediación» entre Sánchez y Díaz.

En este sentido, los reunidos hicieron público al final un manifiesto en el que resaltan que Sánchez sigue siendo el cabeza de cartel idóneo para impulsar «una alternativa» que logre la «democratización» y apertura del PSOE, que «reconozca la pluralidad» de España y que logre «la resintonía con nuestra identidad socialista». «La única garantía de que el partido marche por esa senda es que lo lidere Pedro Sánchez», resumió Toscano, «hoy es mucho más líder que antes». Ábalos insistió en que Sánchez mantuvo hasta el final una actitud «de absoluta insobornabilidad» y firmeza «ante injerencias de cualquier poder» y por eso es ideal para un PSOE «alternativo a la derecha». En el manifiesto, se dice que Sánchez puede recuperar el voto que se ha ido a Podemos.