Nuevo choque entre la gestora y los sanchistas a cuenta de los afiliados

Nuevo frente en la guerra interna que vive el PSOE, a menos de dos semanas de que se celebre el Comité Federal que pondrá fecha al cónclave del partido del que saldrá el próximo líder de la formación: el Congreso Federal previsto para para poco antes del verano. Un grupo de militantes, considerados desde fuentes socialistas como afines a Pedro Sánchez, ha abierto una oficina en la calle madrileña de Ferraz, 10, a escasos 650 metros de de la sede del partido, ubicada en el número 70.

Aunque fuentes cercanas al antiguo secretario general del PSOE descartan que la sombra de Sánchez esté detrás de esta iniciativa, sus mensajes dejan intuir que apoyan su forma de liderar el PSOE y rechazan el mandato de la gestora.

Problemas para afiliarse

Bajo el nombre de «Recupera PSOE» este grupo, que lanzó su iniciativa el 18 de diciembre, anima a los socialistas a que se afilien para «aumentar la militancia» del PSOE, cambiar el partido y así transformar el país. También denuncian los problemas que existen para dar este paso –tanto en la web como a través de asociaciones– y piden transparencia a la gestora. Su intención es aumentar la bolsa de militantes ante las fechas decisivas para el futuro del partido que se aproximan.

Los mensajes lanzados piden que los militantes sean los protagonistas y cargan contra las decisiones tomadas por la gestora. «Un partido de la gente es un partido de sus militantes. Nacemos desde las bases», se puede leer en la descripción del perfil de la cuenta en Twitter de este grupo de socialistas. En un comentario publicado en esta red social, la plataforma clama porque no se vuelva a tomar una decisión clave sin consultar a las bases socialistas. «Para que esto no vuelva a ocurrir. Afíliate al PSOE. Cambia tu partido para cambiar tu país». Hay más ejemplos: «Un militante, un voto. Afíliate para que gane la democracia y no decidan tres en una mesa», expresa otro mensaje más directo, menos disimulado. Sánchez dimitió después de que el Comité Federal rechazara su intento de convocar unas primarias para elegir al líder del partido de forma inmediata, en medio de las negociaciones para la investidura del Gobierno, en las que se negó a permitir que Mariano Rajoy revalidara como presidente incluso a través de la abstención.

«Recupera la voz» también se hace eco en su perfil de Twitter del mensaje de Pedro Sánchez del pasado 28 de diciembre, en el que expresaba su «inmensa gratitud» a los críticos con la gestora que piden que se presente para lidera a los socialistas. Aunque no aclaró sus intenciones, expresó que «entre todos haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad».