El TC considera que la fidelidad de un militante a un partido estÃ¡ por encima de la libertad de expresiÃ³n

El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado la expulsión de 20 meses de militancia de la socialista y escritora asturiana Susana Pérez-Alonso, quien en una carta abierta en un diario asturiano cuestionó la decisión del partido de suspender las primarias en las elecciones municipales de Oviedo de 2006. Los magistrados consideran que los militantes deben fidelidad al partido en el que participan voluntariamente, por lo que, a diferencia de lo que la recurrente sostenía, no prevalece en este caso la libertad de expresión ni exponer al partido a la crítica pública.

Fuentes del TC señalaron que el contenido de la sentencia no se conocerá hasta la próxima semana, por lo que el hecho de que el Constitucional haya adelantado el fallo ha caído como un jarro de agua fría sobre Pérez-Alonso, quien ha calificado esta «filtración» de «indecente, inadmisible e impresentable», informa Ep.

La escritora ovetense se pregunta ahora si ya no podrá hablar del PSOE en sus novelas y tiene miedo de que se esté utilizando su caso para «cerrar el camino de los 15 diputados que se negaron a abstenerse en el pleno de investidura de Mariano Rajoy». «No estoy de acuerdo en absoluto con esos 15 militantes, pero no me gustaría que se me estuviese utilizando a mi para recortas discrepancias dentro del partido».

Pérez-Alonso siempre defendió que «ser militante de un partido político no ha de tener como consecuencia la obediencia ciega, la prohibición de no poder manifestar lo que se piensa fuera de los muros de los partidos. La libertad no tiene, ni ha de tener espacios tasados».