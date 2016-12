Aumenta la desventaja para “IDEC Sport” en su tentativa del récord Jules Verne

La tripulación del “IDEC Sport” está en el décimo día de navegación vuelta al mundo a por el récord del Trofeo Jules Verne. A las 18:00 horas de hoy, lunes 26 de diciembre de 2016, se encuentran a 99 millas del paralelo 40° Sur, en medio de las aguas meridionales del océano Atlántico; por el oeste, a 1.600 millas de la ciudad argentina de Buenos Aires, y por el este, a 1.900 de la sudafricana de Ciudad del Cabo.

En las últimas 24 horas han tenido un fuerte retroceso de millas sobre el actual récord. Pasando del saldo negativo de – 374 millas a incrementarlo hasta las – 731 millas. La consecuencia de ello fue debido al paso por una zona de inestabilidad meteorológica, en este caso un cizallamiento vertical. Que tuvo en jaque a la tripulación del “IDEC Sport”.

“Tuvimos muchas maniobras esta noche, empieza a estabilizarse, ahora está pasando una zona de cizalladura muy dura, hemos hecho trasluchas, viradas, cambios de velas durante toda la noche. Desde esta mañana, estamos cerca, es difícil porque tenemos la depresión cerca, pero estamos avanzando bien, llegamos a los Mares del Sur con bastante rapidez “; comentó Francis Joyon esta mañana del el “IDEC Sport”.

Se podría pensar que este aumento de desventaja afectaría al ánimo de la tripulación, todo lo contrario, puesto que para ellos es uno de los peajes que tendrán que afrontar durante toda la vuelta al mundo. Y el océano Atlántico siempre ha marcado las victorias o perdidas en las circunnavegaciones a vela; del total del recorrido, la mitad discurre por sus aguas.

Aprovechando las bajas velocidades del “IDEC Sport”, su tripulación aprovechó para realizar reparaciones, labores de mantenimiento y revisión general; al objeto de tener el maxi trimarán en las mejores condiciones para afrontar la larga, dura y ventosa navegación por los cuarenta rugientes y los cincuenta aullantes hasta cabo Hornos.

Como dice Clément Surtel: “En breve el barco se pondrá a 30 nudos de velocidad, vamos a tener mucha diversión a la rueda. La ropa de abrigo ya empieza a emerger en cubierta, gradualmente ponemos varias capas más gruesas de ropa, más impermeables. Esta noche me he puesto las botas, no he sido el único. La humedad ya ha vuelto, la condensación también…”.

Las depresiones están muy activas en los cuarenta rugientes, abriéndose una gran autopista para el maxi trimarán “IDEC Sport”, con vientos de 35 nudos de componente oeste que les lanzará con virulencia hacia las aguas del océano Índico, a más de dos mil millas hacia el este de su posición.

Francis Joyon ha tenido palabras de total reconocimiento a la gran gesta lograda por Thomas Coville (récord vuelta al mundo en 59 días), que ha batido el récord de Joyon en solitario de 57 días en 2008: “Thomas ha firmado una excelente vuelta, después de negociar perfectamente toda la ruta. Felicidades para él. Bravo por su actuación y por su perseverancia…, ha dejado el listón muy alto”.