MUAY THAI Carlos Coello da un paso más y acudirá al 'All Stars' El gaditano estará presente en una singular competición que se celebrará el próximo 28 de abril en Bangkok

Carlos Coello sigue creciendo a pasos agigantados en el Muay Thai. Un ejemplo más de su nivel es que estará presente el próximo 28 de abril en Bangkok durante la celebración del 'All Stars'.

El deportista gaditano competirá ante el campeón vietnamita Nguyen Tang en el plató de la televisión 'Workpoint'. Por si fuera poco, Carlos Coello lo hará compartiendo cartel con varias de las grandes figuras de este deporte, entre las que destaca la leyenda Buacaw Banchamek.

Sin parada, y después del anuncio hace escasos días de su próxima disputa el 16 de junio en Ponferrada del Mundial WMC, Coello tiene ahora esta nueva oportunidad de compartir cartel junto a Buacaw y otros luchadores tailandeses de la talla de Petchanong Banchamek, Jomtong Chuwattana o Seabmean.

Representante de España

Este evento cuenta con combates de tres asaltos de tres minutos en los que se puede ver en acción a los mejores representantes de este deporte. ‘All Star Fight’ lucha contra el formato de moda (Thai vs Farang) en el que se basan muchos eventos, valorando la calidad frente a la cantidad. De esta manera se busca un nuevo estándar de calidad, intentando dar honor a la línea de trabajo de 'All the star of the ring'.

Sin lugar a dudas, un exito más en la trayectoria de Carlos Coello, que representará a España y recogerá el testigo de otros europeos que también han participado en la cita, tal y como son los casos del ucraniano Sergey Kuliaba, el bielorruso Andrei Kulebin, el francés Azize Hlali y el italiano Mathias Gallo Cassarino.