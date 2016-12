El día de los «Santos Inocentes» se adelantó unas horas para Samir Nasri en forma de macabra broma sexual que provocó un terremoto en las redes sociales del futbolista del Sevilla.

A raíz de un mensaje publicado por la clínica «Drip Doctors», donde Nasri acudió para hacerse un tratamiento de recuperación especial, el francés vio cómo comenzaban a aparecer mensajes en su cuenta de Twitter dando a entender que había contratado servicios sexuales en la misma clínica.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu