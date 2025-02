La tranquilidad pasa por una dura salida (Previa)

Con un estado de ánimo totalmente distinto al de hace una semana afronta el Cádiz CF su complicada cita ante otro de los históricos equipos asturianos de LaLiga Hipermotyon. Entonces, frente al Real Oviedo, los nubarrones estaban muy presentes y el puesto de Paco López estaba en entredicho. El equipo era incapaz de ganar en casa, estaba en la zona de descenso a la Primera RFEF y todo pintaba muy mal con un único punto de los últimos 15 posibles.

Ahora, con el Sporting como rival en El Molinón (sábado, 16.15 horas), la vida se ve de otra manera. Ganar a los ovetenses (que también están arriba en la clasificación como los gijoneses) dio algo más que tres puntos. Ese triunfo otorgó una confianza que se refrendó con el pase sin sobresaltos en la Copa del Rey ante el Real Jaén (0-3). Una situación que no han podido superar hasta media docena de equipos de la categoría de plata.

Confianza extra que nunca está de más y que, por si fuera poco, hace que el ruido que acompañó a la victoria ante el Real Oviedo parezca ahora lejano. Los piques de los veteranos Iza y Fali con la grada se han enfriado y lo mejor para mantenerlos en la nevera unos días más es volver a ganar. Tienen este sábado y la siguiente cita liguera en Miranda de Ebro (sábado 9 de noviembre a las 16.15 horas) para reconciliarse de verdad con su afición antes de volver a casa. Y de paso disfrutar con una nueva alegría en forma de resultados en un vestuario que esta semana lo está pasando realmente mal a nivel emocionala causa de la DANA que se ha ensañado con Valencia, la tierra de Paco López y parte de su cuerpo técnico, Fali, Víctor Chust y Roger Martí.

Iza tuvo un pique con las Brigadas Amarillas tras marcar un gol al Real Oviedo. ANTONIO VÁZQUEZ

Chris Ramos vuelve al once

«El Cádiz CF es de esos equipos que sabes que va a acabar arriba, aunque ahora no esté pasando un buen momento». El que habla es Rubén Albés, el joven entrenador del Sporting, uno de los muchos que el pasado verano aparecieron como futuribles para un banquillo del Cádiz CF que al final terminó en las manos de Paco López.

Aunque no tiene la soga tan al cuello como hace siete días, Paco López sabe que no puede despistarse y por eso ha ido rotando a su amplia plantilla en esta fase tan exigente del calendario. Ahora, de hecho y a priori, jugarán de inicio once hombres que no estuvieron en la alineación de Jaén. O lo que es lo mismo, los mismos que salieron frente al Real Oviedo con una modificación: Chris Ramos, suplente y goleador ese día, por Mwepu.

Por lo demás, David Gil será el guardameta que liderará una defensa formada por Iza, Víctor Chust, Kovacevic y Matos. Y es que el central serbio, sin minutos hasta hace diez días, ha rendido bien frente a Eibar y Real Oviedo y su margen de crecimiento es evidente. Por tanto, Fali, en la diana del cadismo por su actitud, apunta al banquillo.

Las únicas bajas obligadas del Cádiz CF llegan en el centro del campo con los lesionados Álex y Melendo (la otra ausencia es la del lateral izquierdo Julio Cabrera por decisión técnica), una demarcación en la que Paco López tiene muchas alternativas.

Ahí se han asentado Rubén Alcaraz y Kouamé, aunque siempre pueden entrar para aportar Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante y Tomás Alarcón, quien también rindió bien en la Copa del Rey.

En los extremos queda claro que Ontiveros y Brian Ocampo, ambos en un gran momento de forma, son intocables. Son los que surtirán de balones y oportunidades a los dos de arriba: Chris Ramos (al que Rubén Albés conoce a la perfección de su paso por Lugo) y Carlos Fernández, que descansó en Jaén. Mientras, Mwepu (titular en las dos últimas citas) y el recién recuperado Roger Martí aguardarán su momento en uno de los estadios más difíciles de la categoría de plata esta temporada.

El delantero valenciano Roger Martí, a la derecha, va teniendo minutos poco a poco. ANTONIO VÁZQUEZ

Cuatro victorias seguidas en casa

A un nivel altísimo en su feudo, el Sporting, que también marcha firme en la Copa del Rey, recibe al Cádiz CF con dos bajas ya conocidas: las de los lesionados Eric Curbelo y Jesús Bernal.

Rubén Albés podría alinear un once titular formado por el excadista Rubén Yáñez (bastante asentado en Gijón); Guille Rosas, Róber Pier, Diego Sánchez, Pablo García; Olaetxea, Nacho Méndez, Gelabert; Juan Otero, Gaspar y Campuzano.

Previa Sporting - Cádiz LaLiga Hypermotion. 13ª Jornada Sporting: Rubén Yáñez - Guille Rosas, Róber Pier, Diego Sánchez, Pablo García - Olaetxea, Nacho Méndez, Gelabert - Juan Otero, Gaspar y Campuzano

Rubén Yáñez - Guille Rosas, Róber Pier, Diego Sánchez, Pablo García - Olaetxea, Nacho Méndez, Gelabert - Juan Otero, Gaspar y Campuzano Cádiz CF: David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Matos - Javi Ontiveros, Rubén Alcaraz, Kouamé, Brian Ocampo - Chris Ramos y Carlos Fernández.

David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Matos - Javi Ontiveros, Rubén Alcaraz, Kouamé, Brian Ocampo - Chris Ramos y Carlos Fernández. Hora: 16.15 (LaLiga Hypermotion TV).

16.15 (LaLiga Hypermotion TV). Árbitros: Mallo Fernández, del comité castellano - leonés como árbitro principal. A los mandos del VAR estará González Francés, adscrito al comité grancanario de árbitros.

Mallo Fernández, del comité castellano - leonés como árbitro principal. A los mandos del VAR estará González Francés, adscrito al comité grancanario de árbitros. Estadio: El Molinón - Enrique Castro 'Quini'.

En el banquillo, junto al resto de disponibles esperan los canteranos Yann Kembo, Pierre Mbemba y Álex Oyón, el héroe de la Copa del Rey.

Un equipo muy vertical y con mucha pólvora arriba. Real Oviedo, Zaragoza, Castellón y Huesca pueden dar fe de ellos. Son los cuatro últimos visitantes de El Molinón y todos han claudicado.

