Sergio Ortuño, del «toque de atención» al «partidazo»

«Ha hecho un partidazo». Así se refería Gaizka Garitano al rendimiento de Sergio Ortuño en la victoria del Cádiz CF sobre el Eibar. El técnico vasco apostó por el centrocampista, que mejoró al equipo en San Sebastián hace una semana y contra los armeros partió desde el inicio acompañando a Moussa Diakité en el doble pivote y provocando así que Yussi Diarra adelantara su posición y ocupara la mediapunta. Una especie de trivote que debe ayudar a los amarillos a ganar solidez y cohesión como bloque y que, a pesar de la necesidad de seguir creciendo a nivel táctico y de entendimiento entre sus piezas, genera buenas sensaciones y ofrece mayor fortaleza física de los cadistas en el terreno de juego.

El partido de Ortuño, o «partidazo» según las palabras de Garitano, fue como el del resto del equipo: de menos a más. El centrocampista contó con mayor libertad ofensiva que Diakité y se dejó ver en área rival sorprendiendo desde atrás en varias ocasiones, además de ayudar a los suyos en la salida de balón ofreciendo líneas de pase interiores. Porque la lógica dice que la influencia y el impacto del jugador debe ir creciendo progresivamente con el paso de las jornadas, ya que es de los pocos de la plantilla que cuenta con experiencia sobrada en la categoría. «Siempre intento ayudar a los compañeros. Considero que tengo experiencia en la categoría, es mi tercer año y hay situaciones que ya he vivido e intento ayudar al equipo«, expresaba el mediocentro en rueda de prensa.

Porque la incidencia de Ortuño en el equipo no ha sido la esperada por muchos cuando se anunció su fichaje. El futbolista acumulaba varias temporadas en el Eldense siendo capitán general y en Cádiz no estaba encontrando su sitio. «Lo he llevado todo con naturalidad. Nunca me había visto en la situación de tener menos minutos», razonaba y, al mismo tiempo, reconocía que «cuando no empecé de titular me sirvió para darme un toque de atención. Creo que llevo unas semanas trabajando muy bien, siempre que he salido a ayudar he cumplido. Estoy muy agradecido porque el trabajo se ha visto recompensado. Me gusta hablar dentro del campo, hoy me ha tocado la oportunidad«.

Sin duda, el Cádiz necesita que la aportación de Ortuño vaya en aumento con el paso de las jornadas porque es un futbolista que puede aportar mayor equilibrio y entendimiento táctico en el centro del campo que un perfil como Yussi Diarra, que multiplica las prestaciones en lo físico pero que, a nivel posicional, puede comprometer más al bloque por su naturaleza futbolística de buscar el ataque y sentirse más cómodo con mayor libertad. Todas las piezas son determinantes en un equipo y Garitano sabe que tiene que exprimir a todas ellas para el bienestar colectivo.

Cádiz CF