Sergio Ortuño, la fiabilidad defensiva y el buen inicio liguero

Sergio Ortuño es uno de los fichajes del Cádiz CF de esta temporada que sí cuenta con cierto bagaje y currículum en la categoría de plata. Tras buenos cursos en el Eldense, el centrocampista llegó libre a la Tacita de Plata y, después de un breve periodo de adaptación, parece haberse asentado en el once acompañando a Moussa Diakité en la medular. Anotó el tanto de la victoria en Málaga y, en una entrevista para Camino al Cielo, un programa de Fondo Segunda que se emite en Radio MARCA, asegura que el nuevo proyecto ha sentado bien al club a pesar de la incertidumbre que podía existir inicialmente.

«Es un comienzo muy bueno. Ha sido una temporada de muchos cambios, con mucha gente nueva, y haber empezado de esta manera con siete partidos y ninguna derrota nos va a dar mucha confianza a todos», manifestaba después de un inicio en el que el Cádiz se mantiene como invicto en la categoría. «Es un proyecto nuevo, que al principio podía generar incertidumbre por ver cómo se adaptaba todo el mundo. Todos hubiéramos firmado estar segundos tras siete partidos. Es anecdótico, una mala racha te baja de la nube«.

Una de las claves para ellos está siendo el compromiso, la intensidad y el buen hacer defensivo del conjunto que dirige Gaizka Garitano. «Estamos siendo muy ordenados y no nos guardamos nada. Nos está permitiendo sumar, y sabemos que tenemos que mejorar en fase ofensiva y con balón, pero con la calidad que tenemos es cuestión de tiempo que nos vayamos acoplando mejor, y para eso debemos mantener el rigor defensivo«.

Por último, reconocía que ha necesitado un breve tiempo para amoldarse al club amarillo. «Llevaba mucho tiempo en Elda, que es mi casa. Salir de eso siempre cuesta, y más haciéndolo a un club tan importante como es el Cádiz. Todo requiere de un periodo de adaptación«, finalizaba.