Serbia crea más problemas en defensa a Garitano

El Cádiz CF afronta el tramo final del mercado de fichajes con la imperiosa necesidad de reforzar el eje de la zaga. Gaizka Garitano está obligado a fortalecer la posición de central para desafiar con mayores garantías el campeonato liguero, y el técnico vasco, al igual que Juan Cala, director deportivo de la entidad, son conscientes de los deberes pendientes y por hacer en las últimas horas de la ventana de traspasos. Más aún cuando el entrenador amarillo ya ha dejado claro que el uso de tres centrales es un recurso que tendrá muy presente durante la temporada.

En las dos primeras jornadas, y en vísperas de la tercera, Garitano ha usado a Iker Recio y a Bojan Kovacevic como pareja de centrales. Sin embargo, esa dupla no va a ser una posibilidad para el técnico en la cuarta jornada en la que el Cádiz CF debe visitar a la Real Sociedad B. El motivo es que el central balcánico ha sido convocado por la selección serbia sub21 para el duelo del próximo 8 de septiembre que va a enfrentar a los de Zoran Mirkovic contra Francia en Lorien.

Por lo tanto, Gaizka Garitano debe sobreponerse a esta ausencia. En Butarque usó a Alfred Caicedo como tercer central al cambiar el dibujo táctico, y Jorge Moreno, que también puede actuar como central, tan solo ha tenido minutos en el Trofeo Carranza como lateral derecho. Está por ver si Fali estaría disponible para dicha cita. Sea como sea, el técnico no va a poder contar con una de sus piezas indiscutibles en el once amarillo, y está obligado a buscar una solución para la visita de los amarillos al País Vasco y medirse con el filial de la Real Sociedad el 7 de septiembre a las 16.15 horas en la cuarta jornada de LALIGA HYPERMOTION.