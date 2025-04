Seguidores y leyendas cadistas sin poder entrar: lo que pasó en El Rosal (segunda parte)

Hace unos días Canal Amarillo contaba gran parte de lo sucedido este pasado domingo en la ciudad deportiva de El Rosal en la que se vivió un episodio bastante lamentable en la previa del choque del filial del Cádiz CF ante el Atlético Antoniano de Lebrija.

Un vigilante de seguridad fue supuestamente agredido por aficionados del club sevillano, seguidores que no pudieron presenciar el partido de su equipo por no tener entradas ni activados el carnet de abonados del Cádiz CF. La presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el caos circulatorio en la carretera del Marquesado. Lo que popularmente se conoce en Cádiz como un numerito en toda regla y en el que choque, con empate a uno final, poca trascendencia tuvo.

El caso es que dentro de esa cantidad de seguidores que no pudieron acceder al campo Ramón Blanco para seguir el partido había muchos familiares de jugadores del filial cadista. Algunos de ellos llegados desde Barcelona para seguir expresamente el partido del cuadro amarillo y que tampoco pudieron acceder al duelo. Según el Cádiz CF porque no tenían activado el carnet, en algunos casos porque en muchos otros esa activación estaba hecha. Todo ello a pesar de que son familiares de jugadores, no hay que olvidarlo.

Seguidores que no pudieron ver el choque pero también leyendas de renombre que se quedaron con la cara totalmente partida cuando el guardia de seguridad les decía que no podían pasar, caso de Raúl López y Jose González. Dos emblemas del club, el jugador con más partidos en la historia del Cádiz CF y el segundo entrenador con más partidos dirigidos en el banquillo gaditano.

En el caso de Raúl López, más flagrante aún, sigue colaborando con las categorías inferiores del Cádiz, pues ni por esas pudo entrar, al igual que Jose González tampoco pudo ver en directo el partido de su hijo, enrolado en la cantera cadista.

Una situación dantesta y que deja una imagen muy mala en un partido del filial amarillo en un choque de Segunda Federación.