Aficionados sin poder entrar, guardia de seguridad agredido y presencia policial: lo sucedido en El Rosal

No se recordaba una situación similar en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz desde hace años. Tan solo alguna visita del Xerez CD en partidos ante el filial amarillo dejó imágenes dantescas como enfrentamientos de aficionados con la Policía, algunas agresiones y momentos que parecían olvidados en todos los aspectos.

Y no es que lo ocurrido en El Rosal este Domingo de Resurrección tenga semejanzas con aquello, porque por fortuna dista un mundo, pero lo cierto es que se vieron algunas imágenes un tanto sorprendentes por diferentes motivos que empañaron, y eso es lo más importante, un partido de fútbol de Segunda Federación entre el Cádiz Mirandilla y el Club Atlético Antoniano.

Hay versiones para todos los gustos, y cada uno tiene su punto de vista, pero sí hay cosas que son indiscutibles y fehacientes. Una de ellas es que uno de los guardias de seguridad de El Rosal fue agredido por aficionados que el Cádiz CF ha identificado como pertenecientes al Club Atlético Antoniano de Lebrija. A raiz de eso, todo lo demás. La presencia de la Policía Nacional, ante la llamada del club cadista, y cerrar a cal y canto la ciudad deportiva a una hora y poco del comienzo de un partido que arrancó a las 12 de la mañana.

¿Qué pasó para que diera esa situación? Según el Cádiz CF fueron un grupo de aficionados del Antoniano los que quisieron entrar en el partido por todos los medios sin tener entradas ni manera de hacerlo. Al respecto, un aficionado del cuadro de Lebrija, Antonio Monge, explica que «teníamos carnet de abonados del Cádiz CF pero no nos dejaron entrar. De hecho, unos días antes nos habían confirmado que teníamos pases para el partido y un día antes nos informaron que nos lo retiraban«, reconoce este seguidor sevillano.

Al respecto, desde el club cadista se recuerda que todo aquel abonado del Cádiz que quiera ver los partidos del filial debe activar su carnet, cosa que no hicieron estos seguidores lebrijanos. «Lo que no es normal es que en el autobús del equipo fueran familiares y miembros del Antoniano que podían entrar en el partido y se les pidiera el DNI al bajarse del autobús. Esto ha sido porque era el Antoniano, si no no se explica», reconoce el propio Antonio Monge.

En el trasfondo de todo ha estado el malestar existente en el Cádiz CF por lo ocurrido en el partido de ida disputado en Lebrija. Allí el Antoniano retiró todas las entradas de protocolo al Cádiz CF. En teoría los clubes se intercambian unas 40 entradas para compromisos y lo que es en definitiva el protocolo. El Antoniano se las retiró al Cádiz en el partido de ida y el club cadista ha hecho lo mismo en el partido de vuelta. 'Vendetta'.

Con todo, la situación en El Rosal fue dantesca por momentos ya que tras el incidente en el que varios aficionados agredieron al guardia de seguridad, la Policía se personó y cerró la ciudad deportiva. También lo hizo la Guardia Civil por el caos circulatorio en la carretera del Marquesado, desde donde se accede a la ciudad deportiva.

Situación que dejó momentos de tensión y que privó incluso de algunos aficionados y familiares de jugadores del Cádiz Mirandilla de poder presenciar el partido. Todo, sorprendentemente, ha sucedido en un partido ante el Antoniano, entidad con la que el Cádiz tiene un acuerdo de colaboración y en la que Juan Cala, actual secretario deportivo cadista, es socio número uno del club, al ser natural de Lebrija al igual que Rubio, entrenador del filial amarillo.