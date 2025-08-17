Recuerdo a todos los cadistas fallecidos, con mención especial al brigada amarilla Bilba

Como suele ser tradicional en el primer encuentro de Liga de cada temporada, el partido comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a todos los abonados fallecidos durante el último año. La afición cadista, que no llenó las gradas hasta pasado el primer cuarto de hora de juego debido al calor, respetó con afecto y homenaje como no puede ser de otro modo.

Además, en el minuto 12, los videomarcadores se acordaban de recordar a un conocido aficionado cadista que ha fallecido recientemente, Juan Carlos Bilba, uno de los fundadores de Brigadas Amarillas allá por inicios de los años 80.

Igualmente, desde el fondo sur fueron varias las veces que se coreó el nombre del mítico seguidor cadista.

Al primer encuentro en Carranza acudieron 15.674 espectadores.

