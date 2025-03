Una victoria por la paz y la recuperación

Regresa el Cádiz CF a Carranza. Dos semanas después del fatal y terrorífico estreno ante el Zaragoza, los amarillos vuelven a su estadio, a su campo y con su gente, esa que nunca va a abandonar al equipo pero que ahora mismo necesita que le den motivos para ilusionarse y estar contentos.

Y amén de que lo haga el club con sus decisiones y los aciertos del mercado, es el equipo de Paco López el que debe dar un paso adelante en forma de victoria y de buen juego que haga que la parroquia cadista se vaya a casa con una sonrisa, o al menos sabiendo que lo de la primera jornada fue un accidente en toda regla.

Porque aunque la jornada que discurre es solo la tres del campeonato, el hecho de solo haber sumado un punto hasta el momento siendo un claro aspirante al ascenso hace que la victoria sea necesaria y fundamental. La suma de tres puntos que reafirmen la recuperación del equipo y que la primera parte del Ciudad de Valencia no fue ni mucho menos un espejismo.

Porque sí, ante el Levante se vieron los primeros atisbos de lo que Paco López quiere en este equipo. Un conjunto valiente, que vea en la portería contraria la misión principal de cada choque y entendiendo que hay que salir a ganar. Pero igual que se vieron cosas buenas también algunas malas. El equipo debe defender mucho mejor si no quiere sufrir en los encuentros, saber que no puede dejar tantos espacios atrás, esperando que los centrales amarillos, véase Fali y Chust, recuperen su mejor nivel físico.

Y con estas premisas y ante un rival que aún no sabe lo que es ganar, llega el Cádiz a la tercera jornada con la baja de Roger. El delantero valenciano sigue con sus problemas físicos y no estará ante el Tenerife. A expensas de cómo esté el nuevo delantero Carlos Fernández, Paco López podría repetir el mismo sistema y once que le plantó cara al Levante el pasado fin de semana.

El delantero Carlos Fernández ya es nuevo jugador del Cádiz CF. EFE

Con la novedad de la recuperación total de Tomás Alarcón, no se esperan grandes novedades en un equipo titular que podría ser calcado al del Ciudad de Valencia hace unos días. Sin debate en la portería por la gran actuación de David Gil, el Cádiz optaría por una defensa de nuevo sin laterales zurdos con Matos y Zaldua en las bandas, Glauder, Chust y Fali como centrales, entendiendo que de nuevo Fali puede cambiar su posición a la hora de atacar.

Por delante, Alcaraz y Escalante son inamovibles. Más aún tras las declaraciones del entrenador cadista destacando que son fundamentales y que suman minutos tras una pretemporada marcada por los problemas físicos en ambos jugadores. Sobrino es otro de los fijos junto a Chris Ramos, y quizás la única duda podría estar en si Brian Ocampo va a continuar de titular o Javi Ontiveros puede tener alguna opción de suplir al uruguayo.

Un equipo que, hombre por hombre, es más que competitivo para la categoría, esperando que a la tarea del gol se sumen hombres de segunda fila. Si el Cádiz consigue ese aspecto tendrá la oportunidad de estar en la zona alta de la clasificación.

Mejorar el ambiente

Con todo, ganar no solo es sumar un primer triunfo y afianzar cosas positivas del juego cadista, quizás lo más importante de todo es dar un pasito de cara a encontrar una pequeña paz, por decirlo de alguna manera.

No es que vencer al Tenerife suponga que todo se calme, ni mucho menos, pero al final en este deporte lo que importa es que el balón entre en la portería rival y si el cuadro de Paco López va recuperando sensaciones y sumando puntos, el foco va a estar en otro lado, siendo seguramente los problemas afición-institución algo secundario si el equipo comienza a sumar victorias y puntos.

Paco López, entrenador del Cádiz CF, quiere dar con la tecla y que su equipo gane. NACHO FRADE

Problemas chicharreros

Y para conseguir todo lo dicho hay que superar al Tenerife. Un histórico del fútbol que no pasa por su mejor momento, pues si por Cádiz las aguas no están calmadas en la isla pasa algo más de lo mismo con una fricción importante con la directiva del Heliodoro.

Un nuevo proyecto en ciernes que encabeza el técnico Óscar Cano y con jugadores veteranos en el cuadro chicharrero, caso de Ángel y Enric Gallego, y también excadistas como Sergio González y Bodiger.

Así las cosas, la temporada no ha comenzado bien para el conjunto canario que no ha sumado aún. Perdió ante el Eldense (2-1) en un mal partido de los blanquiazules, mientras que en casa frente al Almería tampoco pudieron sacar la victoria o el empate con una derrota por la mínima (0-1). Si bien en este choque se vieron más cosas positivas que negativas del conjunto canario.

Cano tiene la baja para el partido de Carranza de Aitor Sanz, lesionado de la pasada temporada con un problema de rodilla. Tampoco estará el central José León, central expulsado la semana pasada. Llega al duelo el excanterano cadista Sergio González, aunque sus problemas físicos le hacen estar entre algodones y con la opción de que sea el otro jugador con pasado amarillo, Bodiger, quien le supla en el once titular. Una de las novedades puede ser la presencia de Cantero, mientras que en la punta de ataque tiene muchas papeletas de seguir Ángel en detrimento de Enric Gallego.

Las posibles alineaciones del Cádiz - Tenerife 3ª Jornada de LaLiga Hypermotion Cádiz CF: David Gil - Zaldua, Víctor Chust, Fali, Glauder, Iza - Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante - Sobrino, Brian Ocampo y Chris Ramos.

David Gil - Zaldua, Víctor Chust, Fali, Glauder, Iza - Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante - Sobrino, Brian Ocampo y Chris Ramos. CD Tenerife: Tomeu Nadal - Mellot, Juande, Rubén Alves, David - Y. Diarra, Bodiger - Luismi Cruz, Waldo o Maikel Mesa - Álex Camtero y Ángel

Tomeu Nadal - Mellot, Juande, Rubén Alves, David - Y. Diarra, Bodiger - Luismi Cruz, Waldo o Maikel Mesa - Álex Camtero y Ángel Hora: 19.00 (LaLiga TV Hypermotion y Movistar +).

19.00 (LaLiga TV Hypermotion y Movistar +). Árbitros: Lax Franco, del colegio murciano, como árbitro principal de la cita. En el VAR estará López Toca, del comité cántabro de árbitros.

Lax Franco, del colegio murciano, como árbitro principal de la cita. En el VAR estará López Toca, del comité cántabro de árbitros. Estadio: Carranza.

Un partido para conseguir muchas cosas en el caso cadista. Una victoria que permita cambiar el foco, dar un paso a la calma y afianzar el estilo y la idea de un Paco López ávido de buenas noticias. El entrenador trata de transmitir calma y tranquilidad, pero bien sabe que eso llega mucho más rápido con victorias y ahí es donde está el debe de un equipo que debe ser quien dé pasos en búsqueda de la paz.

90'+12' 90'+11' 90'+11' 90'+9' 90'+9' 90'+7' 90'+7' 90'+4' 90'+4' 90'+3' 90'+3' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90'+1' 90' El cuarto árbitro ha anunciado 10 minutos de tiempo añadido. 89' 89' 89' 89' 88' 88' 86' 86' 85' Revisión del VAR: Cádiz Gol (Brian Ocampo). 83' GOL ANULADO POR EL VAR: Brian Ocampo (Cádiz) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador. 83' 82' 82' 82' 81' 81' 81' 81' 79' Se reanuda el partido. 77' El juego está detenido (Cádiz). 75' 75' 74' 72' Decisión del VAR: Penalti Cádiz. 72' 71' 69' Penalti a favor del Cádiz. Chris Ramos sufrió falta en el área. 70' 69' Penalti cometido por Rubén Alves (Tenerife) tras una falta dentro del área. 69' 69' 69' 68' 67' 67' 66' 65' 62' 62' 61' 60' 59' 59' 58' 57' 56' 56' 54' 53' 53' 52' 52' 52' 49' 49' 47' 47' 45'+8' 45'+8' 45'+7' 45'+7' 45'+7' 45'+5' 45'+5' 45'+3' 45'+3' 45'+1' 45'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido. 45' 45' 43' 43' 43' 43' 42' 39' 39' 36' 36' 35' 35' 34' 34' 33' 32' Se reanuda el partido. 30' El juego está detenido (Cádiz). 26' 26' 26' 25' 22' 22' 22' 22' 21' 21' 20' 16' 16' 13' 13' 12' Se reanuda el partido. 7' El juego está detenido debido a una lesión Fali (Cádiz). 7' El juego está detenido debido a una lesión Juande Rivas (Tenerife). 6' 6' 5' 5' 4' 3' 3'