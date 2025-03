Cádiz - Tenerife, en directo: 2-2, resumen, goles y ruedas de prensa

Nueva jornada en casa y el Cádiz busca sus tres primeros puntos en forma de victoria en el campeonato. Los amarillos llegan al duelo ante el Tenerife con el empate logrado en Valencia, pero sabiendo que es importante vencer en el encuentro de esta jornada liguera.

Sigue el Cádiz - Tenerife con la previa, el encuentro y todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

No puede seguir Fali

Minuto 39, no termina de reaccionar el Cádiz

Un solo tiro a puerta del Cádiz. Llega bien a líneas de tres cuartos pero no tiene definición