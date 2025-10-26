Obeng demuestra lo que vale en el Nuevo Mirador

Isaac Obeng es una de las muchas caras nuevas que el Cádiz CF incorporó en el pasado mercado de verano a su disciplina. La regeneración del vestuario pasaba por apostar por jugadores interesantes y el extremo venía de completar un buen curso en el CD Teruel que llamó la atención de los planes de la nueva dirección deportiva amarilla. Hizo una buena pretemporada, lanzó un penalti histórico en el Trofeo Carranza ante el Córdoba, tuvo minutos en las primeras jornadas ligueras con la camiseta amarilla, estuvo cerca de mantenerse en la plantilla cadista y, en el último día de mercado, se fue cedido al Algeciras de Primera Federación.

Y la realidad es que Isaac Obeng ha caído de pie en el Algeciras de Javi Vázquez. El extremo es un fijo para el técnico en el cuadro algecirista, donde aporta verticalidad, velocidad y mucho peligro desde el costado izquierdo del ataque. De momento, suma una asistencia y un gol en un equipo que está transmitiendo mejores sensaciones de lo que demuestran los puntos, y que lucha por terminar de dominar ambas áreas para encontrar la regularidad e ir acercándose progresivamente a la zona alta de la tabla del Grupo 2 de Primera Federación.

🤟 𝑵𝒐 𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒋𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒕𝒆𝒂𝒓.



🪖 Soldados de 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐊𝐨𝐫𝐚𝐧𝐤𝐲𝐞 𝐎𝐛𝐞𝐧𝐠. pic.twitter.com/V42oU5mN4r — Algeciras CF (@AlgecirasCF) October 26, 2025

De hecho, fue sumamente importante en la victoria lograda el pasado sábado ante la Agrupación Deportiva Alcorcón, ya que anotó el tanto del triunfo al conectar un espectacular remate de volea con el interior. Una definición de muchísima calidad tras el centro desde la derecha de Rastrojo. Obeng, que suele ocupar la banda izquierda en el Algeciras, es un jugador importante para un técnico joven pero con mucha proyección como Javi Vázquez. Es más, el futbolista cedido por el Cádiz ha sido titular en todos los partidos desde que hizo las maletas hacia el Nuevo Mirador a excepción de su debut, que fue desde el banquillo, y está demostrando una valía que en el club amarillo tienen muy presentes para planes futuros.