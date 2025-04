Las notas del Cádiz - Sporting

Fali

Bien

Otra de las grandes sorpresas en el once titular del Cádiz CF. Llevaba sin jugar casi dos meses, desde que no diese la talla en Albacete. Suplía a Víctor Chust y no es que el Sporting estuviese bien, pero el valenciano no cometió errores y estuvo seguro de principio a fin. Le hará ganar en confianza.