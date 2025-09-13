Las notas del Cádiz - Eibar

El Cádiz CF logró una victoria trabajada y sufrida frente al Eibar en un encuentro en el que Gaizka Garitano apostó por rotar el once y modificar el dibujo táctico respecto al empate en San Sebastián. Cuando más apretaba el rival en la segunda parte, apareció Suso para marcar el gol que acabaría siendo definitivo. Ese tanto bastó para sumar la tercera victoria consecutiva en casa y prolongar el invicto en el campeonato. Con este triunfo, los amarillos alcanzan 11 de 15 puntos posibles en Segunda División, firmando así un arranque muy positivo en la temporada.

Gaizka Garitano contaba con las bajas de Fali, Ontiveros, David Gil, José Antonio de la Rosa y Joaquín González. Tras el empate ante la Real Sociedad B, que vino acompañado de una fuerte sensación de fragilidad defensiva, la noticia positiva en cuanto a efectivos era que recuperaba a Bojan Kovacevic para fortalecer el eje de la zaga.

El técnico vasco incorporó tres novedades al once amarillo ante el Eibar: Iuri Tabatadze, Sergio Ortuño y Kovacevic. Además, modificó el dibujo táctico para volver a la línea de cuatro atrás, una opción de uso mayoritario por parte del entrenador, que utilizó la línea de cinco por primera vez como planteamiento inicial la pasada semana en San Sebastián. Tan solo realizó tres sustituciones en el segundo tiempo, dando entrada a Efe Aghama, Camara y Álex Fernández.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Sobresaliente Fue el jugador más decisivo del partido. Hizo tres paradas espectaculares, una de ellas en el último suspiro para mantener la ventaja. Cuando vuelva David Gil el debate estará servido. Impresionante encuentro del brasileño. Iza Carcelén Bien Encuentro correcto del portuense, que tuvo una pérdida peligrosa pero que, en líneas generales, aguantó bien las intenciones ofensivas de Adu Ares, uno de los futbolistas más participativos de los armeros. Bojan Kovacevic Notable Regresaba el serbio al once después de que Garitano reconociera que se notó su ausencia en San Sebastián. Y anda que no se nota en el eje de la zaga. Solvente y sobrio en tareas defensivas, donde no se complica si tiene alguna duda. Su rendimiento es oro puro para la retaguardia amarilla. Iker Recio Notable Posiblemente, el mejor partido del central desde que es jugador del Cádiz. Muy cómodo con el esférico y excelente en sus deberes como central. Transmitió seguridad junto a Kovacevic. Mario Climent Bien El lateral estuvo discreto en ataque y cumplidor en defensa. Tuvo un partido complicado teniendo que bailar con José Corpas, y se colocó el mono de trabajo para lograr la tercera victoria consecutiva en casa. Moussa Diakité Notable A pesar de algunas pérdidas cometidas en el centro del campo, es fundamental para entender el éxito de este Cádiz. Constantes coberturas, mucho trabajo defensivo y una presencia en la medular que otorga equilibrio al equipo. Sergio Ortuño Notable Una de las novedades en el once amarillo. Fue de menos a más y Garitano comentó en rueda de prensa que hizo «un partidazo». Abarca mucho campo y ofreció línea de pase para ayudar al cuadro amarillo a salir desde atrás. Debe ser importante. Yussi Diarra Bien El maliense actuó en esta ocasión como mediapunta por detrás de Álvaro García Pascual. Es incombustible y en esa posición parece sentar mejor al equipo, ya que tiene momentos de anarquía táctica y le gusta llegar al área en las jugadas ofensivas. Encontró a Suso en el tanto del gaditano. Tabatadze Bien Primera titularidad del georgiano en el Cádiz. Lo intentó desde lejos en un par de ocasiones y tuvo protagonismo por la banda izquierda. Además, puso sobre la mesa mucha disciplina defensiva para ayudar a Mario Climent en su costado. Buen partido. Suso Sobresaliente Hay que reconocer que no fue el mejor encuentro del gaditano, que estuvo impreciso en el primer tiempo. Pero tiene una calidad superlativa y de la misma tiró para marcar un golazo y dejar los tres puntos en casa. Álvaro García Sobresaliente Al delantero malagueño no se le puede juzgar por los goles que marque porque aporta mucho más al equipo. Intensidad, sacrificio, esfuerzo, pelea y un incordio absoluto para los centrales. Es capaz de bajar una lavadora. Camara Bien Tuvo poco menos de media hora y entendió bien lo que necesitaba el equipo. Hizo el mismo trabajo que Álvaro García. Le puso empeño aunque no realizó un partido brillante. Efe Aghama Notable Muy jugón. Debutaba en casa y levantó algún olé de la grada con sus regates. Es vertical y eléctrico desde la banda. Un jugador diferente que puede aportar mucho a este Cádiz. Álex Fernández Bien El capitán entró al césped por Suso en los instantes finales, actuó como mediapunta y ayudó al equipo para que los tres puntos no se marcharan de la Tacita de Plata.