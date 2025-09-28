Las notas del Cádiz - Ceuta

Empate a cero entre Cádiz y Ceuta en un partido en el que ambos equipos tuvieron opciones para anotar y, finalmente, el buen hacer de los porteros se impuso al acierto de los delanteros. Los caballas fueron superiores en el primer tiempo, pero los cadistas dieron un paso al frente en el segundo y pudieron anotar a través de Diarra o Camara. Eso sí, Víctor Aznar salvo el punto en la última del choque.

Gaizka Garitano introdujo a Yussi Diarra como la novedad en la alineación amarilla ante el conjunto caballa. El maliense entraba en el once en lugar de Efe Aghama, que fue duda hasta última hora y finalmente no entró en la convocatoria. Sí lo hizo el canterano Ismael Álvarez. El africano actuó como mediapunta, cediendo así la banda derecha a Suso y la izquierda a Iuri Tabatadze. Por lo demás, una apuesta esperada por parte del técnico vasco.

Ya en la segunda mitad y con el empate a cero en el marcador, Garitano daba entrada a Javier Ontiveros tras semanas sin estar disponible. Además, en los instantes finales, el técnico también ofrecía minutos a Dawda Camara, Roger Martí y Raúl Pereira, que disfrutó de su primera participación de la campaña.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Sobresaliente Otro encuentro en el que el guardameta realizó intervenciones de mucho mérito. En pleno debate con la vuelta de David Gil, el brasileño acumula tres porterías a cero de forma consecutiva con el Cádiz CF. Iza Carcelén Sobresaliente El portuense está mostrando su mejor versión en los últimos partidos. Muy seguro y solvente en defensa, y eso que tuvo que afrontar a un eléctrico Koné, y con mucho atrevimiento para ir hacia el ataque. Buen entendimiento con Suso. Bojan Kovacevic Notable Buen partido del central serbio, que mantuvo a raya durante todo el encuentro a un buen delantero como es Marcos Fernández. Muy seguro en el juego aéreo. Iker Recio Notable Continúa creciendo con el paso de las jornadas y forma una buena dupla defensiva con Kovacevic. Solvente y preciso con el esférico para ayudar en el primer pase. Mario Climent Bien Indiscutible en el lateral izquierdo. Pudo mostrarse en ataque más que en otras ocasiones, y tuvo una buena oportunidad al comienzo del encuentro que mandó por encima de la portería. Fue sustituido en los minutos finales. Moussa Diakité Notable Luces y sombras. Pero las luces son infinitamente superiores a las sombras. Imperial en los duelos y con un despliegue físico que da muchísima vida al equipo. Eso sí, sigue protagonizando algunas pérdidas en zonas prohibidas que debe mejorar cuanto antes. Sergio Ortuño Bien En un partido que tuvo mucho movimiento y poca táctica en el primer tiempo, tuvo que adaptarse a la situación y no brilló demasiado. Gozó de una buena oportunidad al comienzo del segundo tiempo. Suso Notable Es la pieza diferencial del equipo en ataque. Dejó detalles de calidad, pero no pudo ser determinante en el último pase o probando fortuna desde fuera del área. La mejoría física es evidente. Aguantó los noventa minutos. Ocupó la mediapunta tras la entrada de Ontiveros. Yussi Diarra Bien Fue la única novedad en el once de Gaizka Garitano y, a pesar de que el estilo de ida y vuelta del encuentro parecía favorecerle, no estuvo cómodo. Actuó como mediapunta. Le faltó más claridad con el esférico. Tabatadze Notable El georgiano fue titular partiendo desde el costado izquierdo, donde provocó peligro en ataque. Tuvo dos disparos que estuvieron cerca de convertirse en gol. Además, es un futbolista que deja todo sobre el césped. Álvaro García Pascual Notable Nuevo partido en el que el delantero tuvo que trabajar como jugador más adelantado. No pudo generar peligro, pero puso todo el esfuerzo sobre la mesa para el bienestar del cuadro amarillo. Ontiveros Suficiente El atacante marbellí reaparecía tras cinco jornadas sin estar disponible. Se llevó una gran ovación del público, aunque no estuvo preciso en las decisiones tomadas. Dawda Camara Bien La sensación que deja es de querer verlo algo más sobre el césped. Tuvo la más clara para el Cádiz tras una buena acción, pero su disparo fue muy centrado. Roger Martí Suficiente Entró en los instantes finales y no tuvo apenas incidencia. Garitano le dio entrada para compartir delantera con Camara, una fórmula no muy usada por el técnico vasco. Raúl Pereira Notable Tuvo pocos minutos, pero los suficientes para demostrar que a nivel ofensivo es un puñal. Le faltó algo más de tranquilidad en los centros. Puede ser muy útil en este Cádiz.