Este Mirandilla va muy en serio (0-2)

No hay quien frene al Mirandilla. El filial amarillo que dirige Francisco Cordero 'Rubio' está mostrando una versión tremendamente fuerte en Tercera Federación, y ha sumado una nueva victoria en su visita al Coria. Los goles de Luis Simón y Niza fueron suficientes para un triunfo que mantiene el invicto del segundo equipo cadista y lo sitúa en la zona más privilegiada de la clasificación tras ocho jornadas disputadas.

El Mirandilla salió al campo con las ideas claras, proponiendo un estilo de juego con el balón al suelo, ritmo alto y ganas de mandar. Desde los primeros compases se notó que el filial amarillo quería ser protagonista y, en el minuto 6, Ismael Álvarez puso un centro medido desde la derecha que Niza rozó sin poder empujar a gol. Poco después, el partido se torció para los locales: una dura entrada sobre el propio Ismael en un contragolpe acabó con la expulsión directa de Marco Orgaz. El Coria se quedaba con diez cuando apenas se llevaban ocho minutos de juego.

Con superioridad numérica, el Mirandilla movió el balón con paciencia y criterio, buscando el hueco ante un rival que se cerraba atrás. Marlon probó fortuna desde fuera del área y Luis Simón estuvo a punto de abrir la lata tras un córner. El Coria, pese a todo, tuvo su susto antes del descanso, aunque la jugada terminó anulada por fuera de juego. Así se llegó al intermedio, con sensación de control gaditano y el marcador aún en blanco.

Nada más arrancar la segunda parte, los amarillos rozaron el premio. Roberto Rosado soltó un disparo duro desde la frontal, el meta rechazó y Ismael empujó el balón a la red, pero el asistente levantó el banderín. No tardaría mucho más en llegar la alegría. En el 51', Luis Simón cazó un balón en el centro del campo y, sin pensárselo, armó un derechazo espectacular desde unos 30 metros que se coló por toda la escuadra. Golazo para enmarcar y 0–1 en el marcador.

El Coria quiso reaccionar, pero el Mirandilla supo mantener la calma. Los cambios dieron aire fresco —José González (que reaparecía) y Mario Vela entraron con ganas— y el equipo siguió generando peligro. Luis Simón volvió a probar al portero y, en una jugada embarullada, los amarillos rozaron el segundo. El partido se terminó de romper con las expulsiones de Carmona y Pablo Lama, que dejaron a los locales con solo ocho jugadores.

Con el encuentro encarrilado, el Mirandilla no levantó el pie. En los últimos minutos, Niza puso la guinda culminando una gran jugada colectiva para sellar el 0–2. Un triunfo convincente, trabajado y con sello gaditano, que confirma que este Mirandilla va muy en serio porque el filial amarillo aún no conoce la derrota en el Grupo X de Tercera Federación tras ocho jornadas disputadas y está asentado en la zona de playoff de ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional.

Tras el encuentro, Francisco Cordero Rubio se mostró muy autocrítico a pesar de la victoria de los suyos. «Lo mejor del partido han sido los tres puntos. Creo que no ha sido ni mucho menos nuestro mejor encuentro. En ningún momento hemos estado dentro del partido en la situación que nos hemos encontrado», reconocía el entrenador del Mirandilla.