Melendo saca su talento a las puertas del Cádiz - Granada

Melendo ya está aquí y lo ha hecho para quedarse. Ahora sí, justo en el momento en el que el Cádiz CF va a recibir al Granada, el club desde el que salió a finales del pasado mercado estival rumbo a La Tacita de Plata. Previo interés e insistencia de Paco López, el técnico que confió en él durante su etapa en Los Cármenes, devolviendo al equipo nazarí a Primera.

Frente al Málaga CF en La Rosaleda pudo demostrar todo aquello que se esperaba de él. Fueron dos pinceladas, pero dos destellos enormes para decidir un encuentro atascado y encaminado hacia el empate. Y todo ello en apenas un par de minutos, formando un binomio arrollador junto a Matos.

Primero definió con calidad, sin que le temblara el pulso, para hacer el 0-1 tras una asistencia de Matos. La puso en el sitio en el que el guardameta Alfonso Herrero no podía llegar.

Después hizo gala de su gran virtud: la de asistir a sus compañeros. Fue con un sensacional pase al hueco que Matos, otro recambio en La Rosaleda, aprovechó a las mil maravillas, con una calidad descomunal.

Melendo y Matos se funden en un abrazo en La Rosaleda. ARABA PRESS

Dos acciones que dejan entrever la calidad que atesora el futbolista de Sant Adriá de Besós (Barcelona), algo que ya se empezó a vislumbrar hace algunas semanas en tierras gaditanas ante el Cartagena. Entonces un control suyo y la posterior asistencia hicieron que Gonzalo Escalante marcara el 5-2 ante el colista. La cita, eso sí, era más 'light' que la del pasado derbi ante el Málaga CF en La Rosaleda.

Ninguna titularidad liguera y ningún partido completo

Sin lugar a dudas, esta actuación abre de par en par la puerta a una posible titularidad de Melendo ante el Granada. Sobre todo si se tiene en cuenta que Brian Ocampo y De la Rosa se marcharon tocados de la Costa del Sol.

Todavía no lo ha sido en LaLiga Hypermotion, donde ha disputado nueve encuentros con el Cádiz CF, siempre como suplente y jugando menos de media hora. Su única entrada de inicio fue frente al Eldense en la Copa del Rey y tampoco completó los 90 minutos.

«Ahora vuelvo a ser yo, pero he jugado con mucho dolor. Entrenaba con mucho dolor», señalaba Melendo en exclusiva a LA VOZ y CANAL AMARILLO hace menos de un mes. «Tenía una fractura en el peroné cuando llegué. Fue difícil para mí, pues tardé más en reaparecer de lo que se esperaba», añadía.

Unas prisas por querer agradar en su nuevo club que no fueron buenas consejeras. «Apretaba para llegar antes, pero la decisión no fue la mejor. Esas prisas me hicieron empeorar y volver a recaer de esa lesión», señalaba. Y puntualizaba: «Se trata de aprender de estas cosas, ya que en el fútbol moderno no puedes jugar si no estás al cien por cien. Hay que recuperarse totalmente».

Totalmente recuperado, ahora sabe que es su momento. Y que puede jugar perfectamente junto a Ontiveros, a quien le tocó sustituir en La Rosaleda, con el que es «perfectamente compatible».

Y eso que sonó para salir del Cádiz CF el pasado mes de enero. Pero se quedó y ahora reclama su sitio. Hasta el 30 de junio de 2027 tiene firmado el contrato y ahora sabe que la siguiente cita es frente al Granada, escuadra ante la que jugó algo en la primer vuelta.

Óscar Melendo en su reciente entrevista en LA VOZ y CANAL AMARILLO. NACHO fRADE

Una curiosa historia, pues Melendo ayudó al Cádiz CF a quedarse en Primera cuando era jugador del Espanyol y empató en Los Cármenes, enviando a Segunda a un equipo al que luego él subió a la máxima categoría. Y ahora cierra el triángulo en La Tacita de Plata.

Gaizka Garitano tiene la misión de sacar el máximo rendimiento a un hombre de Paco López. Un futbolista lleno de ambición por demostrar sus cualidades.