Mario Climent ya es uno más en el Cádiz CF

Ha sido llegar y jugar. Poco, es cierto, pero jugar unos minutos decisivos. El estreno de Mario Climent en Segunda con el Cádiz CF tuvo que decidirse sobre la marcha cuando el encuentro ya llegaba a su fin. La más que rigurosa expulsión de Matos ante el Levante hizo que el futbolista debutara en el fútbol profesional ante el que fue su equipo.

A Mario Climent sustituyó sobre el césped a Álex para ocupar la posición del expulsado Matos. Era lo que tocaba en un Cádiz CF con diez jugadores que buscaba mantener la renta.

A no ser que la segunda tarjeta a Matos quede invalidada por el Comité, la primera prueba de fuego para el fichaje invernal del Cádiz CF llegará el próximo sábado a las 16.15 horas en el Nuevo Pepico Amat ante el Eldense.

Matos fue expulsado ante el Levante. NACHO FRADE

Sin Matos, Mario Climent es el relevo natural del lateral izquierdo utrerano. Ahora sí tiene el Cádiz CF un recambio que no tuvo durante la primera vuelta de la competición, puesto que Julio Cabrera no entraba en los planes y Glauder no dio la talla cuando le tocó actuar en esa demarcación. Hasta Iza tuvo que cambiarse de banda llegado el caso cuando Matos no estaba en su mejor momento.

Desconocido en la categoría

En Elda podrá empezar Mario Climent a presentarse como una alternativa para el flanco izquierdo de la defensa del Cádiz CF. El exjugador de Castellonense, Torrent, Mérida y los filiales de Elche, Levante y Cartagena viene con ganas de hacerlo bien en La Tacita de Plata.

En Mérida ha dejado huella en poco tiempo y durante el amistoso de Reyes Magos en Sanlúcar de Barrameda ya empezó a dejar detalles. Su hora parece haber llegado. Y puede que no sea demasiado pronto. Los 90.000 euros invertidos pueden empezar a dar sus frutos.