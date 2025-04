De estar en el supermecado, a un sueño hecho realidad: así recibieron la llamada cadista Iker Recio y Climent

Los dos primeros fichajes del mercado invernal del Cádiz CF ya hablan con la camiseta de su nuevo club. Iker Recio y Mario Clíment comparten características similares, pues ambos son defensas, jóvenes y vienen de Primera Federación. Nuevas cualidades en un mercado que el club cadista está explorando a fondo de cara a rejuvenecer una plantilla descomensada y sobredimensionada en muchos sentidos.

Ambos hablan sin tapujos y lo hacen con la edad propia de 23 y 22 años. Iker Recio, procedente del Antequera, reconoce que cuando el Cádiz le llamó «no me lo pensé dos veces. Fue una llamada ilusionante la del Cádiz, cumplo un sueño. Ahora tengo que recuperarme bien de la lesión y darlo todo en el equipo. En principio tengo todavía un par de semanas, creo que la que viene podré estar con el grupo. La recuperación va muy bien y cada día estoy mejor», destaca el jugador en referencia a los problemas de rodilla que arrastra de las últimas semanas.

El que hasta hace poco era central del Antequera reconoce que «vine con miedo el primer día porque esto ya es fútbol profesional. El grupo me ha acogido bien, estoy viviendo en el hotel y tengo ganas de encontrar piso para poder conocer esta ciudad tan bonita».

«Soy un central que también puede jugar de lateral izquierdo. Estoy preparado para adaptarme y para lo que me pida el entrenador», señala.

Climent: «El fútbol son dinámicas»

Por su parte, Mario Climent, que ya tuvo minutos el pasado domingo en el amistoso en Sanlúcar, explica con detalles cómo se enteró de que el Cádiz le quería. «Estaba comprando cuando me llamó mi representante y me dijo que tenía una oferta del Cádiz. Dejé la bolsa de la compra en el suelo y me fui para casa. Fue el día de Nochevieja, el mejor regalo del año sin duda», apunta.

Sobre la situación del equipo, el nuevo lateral zurdo cadista recuerda que «el fútbol son dinámicas, da igual donde estés. El equipo ha tenido una mala racha pero con el paso del tiempo, los fichajes y el entrenador le vamos a dar un plus para sacar esta situación adelante».

