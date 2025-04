Bienvenido en Cádiz, dañados en Mérida

La Primera Federación está siendo el principal caladero donde el Cádiz CF está echando su red. Mérida y Antequera han sido las localidades donde la dirección deportiva amarilla ha tenido que ir para reforzar el equipo de Garitano en este comienzo de año. Pues bien, mientras que en Antequera se han frotado las manos con el dinero recaudado por Recio, no así parecen estar en Mérida.

Por partes, en Antequera, donde su club de fútbol es líder del Grupo 2 de Primera RFEF, están de dulce y por lo que se ve han caído muy bien los 100.000 euros que el Cádiz CF ha abonado por el central toledano Recio. Y como prueba de que ese dinero le ha ido como anillo al dedo al club del centro de Andalucía no se ha pensado dos veces pagar la cláusula de 6.000 euros para la adquisición del senegalés Moha Bassele, que se ha convertido en el segundo refuerzo del equipo malagueño y que procede del CD Union Sur Yaiza de Lanzarote y que milita en la Segunda Federación.

Donde no parecen tan contentos en el Mérida, equipo del que proviene el lateral zurdo Mario Climent y que era uno de los pilares del proyecto de la entidad extremeña. La AD Mérida, clasificada en la sexta posición del mismo grupo que lidera el Antequera, no ha visto bien el cambio de equipo del ya su ex jugador. Especialmente enfadado se encuentra el entrenador emeritense Sergi Guilló.

«Me ha sorprendido, me ha hecho daño. Es un jugador muy, muy importante para nosotros. Hace seis meses estaba en Tercera RFEF y ahora jugará en Segunda División. Mérito suyo, pero también del club que apostó por él», decía del hoy cadista competencia de Matos.

«Tendremos que fichar algo. Nos preocupamos por lo que podemos controlar, y si un equipo de categoría superior paga la cláusula, debemos felicitar al jugador», decía impotente Guilló, que aplaude la trayectoria del jugador por el que el Cádiz CF ha abonado 90.000 euros.

