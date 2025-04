Vizcaíno, el Cádiz CF y la Copa

Ya se le esperaba después de un verano donde ha tenido un perfil bajo. Al presidente del Cádiz CF se le conoce por decir de higos a brevas alguna que otra bravuconada que no siempre el sale bien. Especialmente, con ese sector de la afición que no soporta aires de grandeza en un club en pleno crecimiento como año tras año demuestra el Cádiz CF.

Si hace dos años, el mandatario cadista recibió muchos ataques por decir que «no hay nada que celebrar» una vez que se consiguió la permanencia en Vitoria, tiempo después se ha vuelto a venir arriba. Y ojo, que igual su equipo sí está capacitado. Quien sabe.

El caso es que el pasado martes, en la entrega de un premio de Radio Cádiz, a Vizcaíno se le volvió a soltar la lengua o no. Entiéndase que el entorno del acto se prestaba a un lenguaje desenfadado y, por qué no, optimista. Y a él acudió el presidente.

El caso es que a Vizcaíno siempre le ha gustado la Copa del Rey. De hecho, en su primer año como presidente se bautizó como bocazas cuando llegó a decir de una eliminatoria a partido único en el Ciudad de Lepe ante el San Roque de Lepe que «el Cádiz CF estaba ante el partido más importante de su historia». Y claro, entre líneas, se podía entender que era importante para clasificar al equipo a una ronda en la que podía entrar un Primera y que con esa taquilla en Carranza se podría afrontar lo que quedaba de temporada con refuerzos y demás. Puede que razón no le faltara, pero la declaración aún le persigue.

Pues bien, años después, Vizcaíno se siente ya con el derecho de poder alzar la voz y decir lo que piensa. Y hasta con algo de lógica. Todo hay que decirlo. Por eso, a la hora de hablar de la Copa del Reu, el sevillano comentó lo siguiente en El Chato y durante la entrega al mejor jugador de la temporada pasada a Ledesma. «Cada vez que sale el sorteo me creo que ganaremos la Copa, yo me lo creo. Cada vez que jugamos un partido de Copa creo que podemos ganarla. Le dejo libertad al técnico porque esa competición sirve para engrasar a una plantilla larga. No somos favoritos para ganar la Copa, pero ese sueño no me lo quita nadie», dejó dicho aludiendo a que entiende que Sergio pueda poner a los suplentes, pero que si por él fuera...

También habló del mercado de verano y de la polémica con Ledesma, que parecía tener los dos pies fuera este mes de julio. «Todos estamos en venta, pero entendemos que la oferta que vino por Ledesma no era suficiente. Sí que fueron opciones interesantes la de Bongonda u Osmajic», comentó sobre dos jugadores que entre ambos han dejado cerca de diez millones de euros en las arcas del club cadista, sus dos primeras ventas por derecho.

También fue preguntado por los compañeros de la Ser por el polémico comunicado que emitió el Cádiz CF para decir que Camello había dado calabazas al Cádiz CF tras el acuerdo con el Atlético. «Hasta enemigos nuestros dijeron el presidente nunca da una puntada sin hilo... Yo no voy a descifrar lo que hice, pero sí creí que se nos estaba utilizando para que todo el mundo supiera que el Cádiz CF ya no estaba en esa operación. Creo que fue bueno para el club y para su prestigio, hay algunos en el mercado que creen que el Cádiz CF es un club menor y cuando pasa eso yo me revuelvo y me doy a valer y a respetar».