Valencia - Cádiz: Las notas de los jugadores

Sergio González no toca lo que funciona, y por eso volvió a apostar por el 1-4-4-2 en Mestalla para enfrentarse al Valencia. Con ese esquema, el Cádiz ha encontrado la solidez y seguridad defensiva y ha alcanzado su mejor momento de la temporada por lo que, mientras ofrezca resultados, no se cambia. La única novedad en el once fue la entrada de Lucas Pérez en lugar del 'Choco' Lozano para acompañar a Negredo en la parcela ofensiva.

En la segunda mitad, el técnico catalán dio entrada a Rubén Sobrino, José Mari, 'Choco' Lozano y Alberto Perea. Sin embargo, no encontró el deseado gol, aunque valió para conservar un resultado que puede ser considerado positivo tras la derrota del Mallorca en el Coliseum.

Así jugaron los cadistas CONAN LEDESMA NOTABLE Segunda portería a cero consecutiva para el guardameta argentino. A pesar de no contar con demasiado trabajo a la hora de mostrar reflejos y agilidad, ofreció mucha seguridad en los centros laterales y no se complicó con el balón en los pies. La imbatibilidad es el primer paso hacia la permanencia. CARLOS AKAPO SOBRESALIENTE El ecuatoguineano continúa mostrando un gran nivel con la camiseta amarilla. Si en el Bernabéu fue capaz de anular a todo un Vinicius Junior, en la tarde de ayer en Mestalla neutralizó a Gonzalo Guedes, ganándole prácticamente todos los duelos. Eso sí, le faltó algo de aparición en lo ofensivo. Defensivamente fue inexpugnable. LUIS HERNÁNDEZ NOTABLE Otro artífice del buen momento defensivo del equipo. No fue su mejor partido a la hora de ayudar a sacar el balón jugado desde atrás, pero volvió a mostrar jerarquía y contundencia a la hora de medirse con Maxi Gómez o Hugo Duro. Además, su saque de banda es un gran factor a tener en cuenta que generó muchos dolores de cabeza en el Valencia. VÍCTOR CHUST SOBRESALIENTE Muy serio atrás, cortó varias jugadas que iban cargada de peligro. Con tranquilidad, fue capaz de no ser superado en ninguna ocasión y, además, volvió a mostrar su inmensa calidad a la hora de asociarse con sus compañeros. Su último tramo es espectacular y hay que disfrutarle los pocos partidos que le quedan en el Cádiz CF. 'PACHA' ESPINO APROBADO No fue su mejor partido. Un jugador como el uruguayo siempre se va del terreno de juego habiéndose vaciado por dentro, sin negociar la lucha ni un solo instante. Lo volvió a demostrar en Mestalla, aunque lo cierto es que no estuvo muy acertado con el balón y tuvo algún error nada habitual en el lateral izquierdo. A pesar de todo, es imprescindible. IVÁN ALEJO APROBADO Trató de desequilibrar y desbordar por el costado derecho, pero Jesús Vázquez supo como contenerle. A pesar de ello, demostró ser un futbolista eléctrico, aunque erró a la hora de tomar decisiones en varias acciones. En algunos momentos tuvo que ayudar más a Carlos Akapo, aunque no estuvo exento de trabajo defensivo. RUBÉN ALCARAZ BIEN La brújula del equipo sobre el terreno de juego. Forma un buen tándem con Fede San Emeterio y arrimó el hombro para sacar el valioso empate. No tuvo mucho peso en la construcción de las jugadas, pero hizo gala de su inteligencia táctica y física para soportar al bloque junto al cántabro. Otro que es imprescindible. FEDE BIEN Un obrero del fútbol. Nueva clase de como debe comportarse un pivote defensivo. Trabajador, recuperó varias posesiones y las guardó con sus pases de seguridad. No se entendería el Cádiz de Sergio sin su aportación. Eso sí, la amarilla vista en la primera mitad le condicionó en exceso. IDRISSI APROBADO Algo apático con el balón. De un jugador de su calidad se espera que sea mucho más determinante en los últimos metros. No gozó de esa claridad y apenas encaró a su par. Un disparo potente que atrapó Mamardashvili es lo más destacado que dejó. Lo positivo es que cada día se le ve más mimetizado con el ADN del equipo. LUCAS PÉREZ APROBADO Algo parecido al caso de Idrissi. El Cádiz necesita de su participación para encontrar el gol. Estuvo más activo en la primera mitad, donde sirvió un balón delicioso a la cabeza de Negredo que a punto estuvo de convertirse en el primer tanto de la tarde. En la segunda desapareció. Debe ser menos intermitente y tratar de ganar regularidad. ÁLVARO NEGREDO BIEN En su cabeza estuvo el gol de la victoria. Portó el brazalete de capitán y estuvo muy activo durante todo el encuentro, incluso participando algunas veces en la construcción. El ritmo de su partido se fue diluyendo. RUBÉN SOBRINO BIEN El héroe del pasado encuentro quería volver a serlo ante su antigua afición. Sergio le dio entrada con bastante tiempo por delante y, obviando una perdida peligrosa que tuvo, le dio verticalidad y profundidad al ataque amarillo. Le hicieron un penalti como una casa de grande, pero el VAR debía estar apagado en ese momento. JOSÉ MARI SUSPENSO El roteño saltó al césped a falta de diez minutos y ese fue el tiempo que necesitó Díaz de Mera para enseñarle la cartulina roja. Realizó una barrida a ras de césped espectacular, pero poco más. Pareció entrar un poco frío al encuentro. CHOCO LOZANO SIN CALIFICAR Entró junto a José Mari, pero no tuvo la misma incidencia sobre el encuentro. Apenas se le pudo disfrutar en los quince minutos que dispuso para cambiar el signo del encuentro. ALBERTO PEREA SIN CALIFICAR Entró rozando el final del tiempo reglamentario y apenas pudo aportar. Algún intento de percutir por el costado izquierdo, pero sin éxito. Se espera más del manchego.