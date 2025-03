Víctor Chust: "La permanencia pasa por dejar la portería a cero"

El Cádiz continúa con su gran senda en lo defensivo y volvió a dejar la portería a cero, esta vez frente al Valencia en Mestalla. Mucha culpa la tiene Víctor Chust, un futbolista que ha dado un salto cualitativo desde la llegada de Sergio González y que, junto a Luis Hernández, forma una pareja que ofrece seguridad y concentración en la última línea. En el día de hoy han frenado a Maxi Gómez y han ayudado a los laterales amarillos a neutralizar a piezas rivales como Bryan Gil o Gonzalo Guedes.

Tras el encuentro, ha sido el central cedido por el Real Madrid el que ha atendido al micrófono de Movistar a pie de campo. En sus primeras palabras ya dejaba claro cuáles eran las intenciones del Cádiz hoy en Mestalla. "El punto sabe bien, pero nosotros habíamos venido a conseguir los tres puntos. Hemos conseguido un punto contra un grandísimo rival". Aún así, ambos equipos también han empatado en ocasiones claras. Maxi Gómez mandó el balón al travesaño, mientras que Negredo estuvo a punto de hacer el primero de la tarde, pero Mamardashvili lo evitó. "Mala suerte. La próxima vez entrará, pero ellos también han tenido la del larguero. Contento por el trabajo del equipo y por la portería a cero", declaraba.

Precisamente es el factor de la imbatibilidad uno de los más importantes para el actual bloque de Sergio González. "La permanencia pasa por tener la portería a cero cada partido. Ocasiones vamos a generar, luego es estar más o menos acertados. Hay que seguir", zanjaba el canterano madridista.

También fue preguntado por la polémica acción en la que el colegiado no fue ni al VAR a ver la posible pena máxima por falta sobre Rubén Sobrino. "No lo he visto, pero si Sobrino lo ha reclamado… luego lo tengo que ver. Durante este tramo nos han pitado penaltis más leves , pero lo tengo que ver", finalizaba Víctor Chust.