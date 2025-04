Sergio González: «Lo de Fali tiene mala pinta»

Sergio González ha logrado su primera victoria como entrenador del Cádiz. Tres puntos que valen mucho más, pues la necesidad de los amarillos ante el colista de la liga era total. El cuadro gaditano se mostró serio, dominando los tiempos del partido y asestando golpes que dejaban sin respiración al rival. El Levante salió con mucha fuerza, pero su ritmo fue decayendo a favor de los cadistas, que sentenciaron el choque gracias al gol de Salvi Sánchez en el minuto 73.

Para el técnico catalán la clave de la victoria estuvo en “la efectividad” . No es para menos, pues el Cádiz no falló en ninguno de los dos tiros a puerta que realizó durante el encuentro. Además, Sergio añadía que “era un partido de alta tensión, de mucho voltaje. Dos equipos que nos jugábamos la vida. El partido estaba condicionado por ese aspecto emocional. El equipo ha estado sólido, veterano, expeditivo. Ha habido un par de ocasiones del Levante, pero la sensación es que estábamos muy estables”.

Reconocía que adelantarse en el marcador después de los buenos primeros minutos del rival ha sido clave para la consecución de los tres puntos. “El gol de Álvaro nos ha dado confianza y a ellos los ha mermado. A partir del segundo gol ha sido un partido de corazón y no de cabeza”. Sergio no se olvidó de su antecesor en el banquillo amarillo, Álvaro Cervera. “Esta victoria es mérito de los futbolistas, pero también de Cervera. Él también forma parte de esta victoria”, reconocía el entrenador. Sin duda, un gesto bonito después de lograr un resultado positivo que tanto el nuevo cuerpo técnico como los jugadores necesitaban.

“Ha sido una victoria completa, no le falta de nada. Mas viendo lo que paso la última jornada. Ese golpe había que encajarlo y salir de él. Es una victoria de sumar tres tú y que no sumen ellos tres”, zanjaba. Luego fue preguntado por nombres propios, como es el caso de Iván Alejo que, además de realizar un gran encuentro, fue protagonista por un rifirrafe tras el segundo gol cadista. “No sé qué ha pasado con alejo. La tensión, el resultado… no quiero excusarme. Si lo supiera te lo diría. Alejo me comenta que no le ha dicho nada. No te sé decir”.

Por último, Sergio se refería a una de las noticias negativas del encuentro. Fali tuvo que ser retirado en camilla tras sufrir una lesión, y en su lugar entraba Varazdat Haroyan. “Lo de Fali tiene mala pinta. Ha sentido un clic y vamos a ver la evolución. Tenemos uan semana limpia para ver cómo evoluciona. No tenemos un primer diagnóstico”.