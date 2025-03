«En el vestuario ya saben que me he pedido la camiseta de mi tocayo»

La Copa del Rey siempre tiene historias peculiares e interesantes que contar. Episodios entre modestos y poderosos, enfrentamientos que cada año se suceden entre David y Goliat y que dan a conocer ese otro fútbol que no suele ser protagonista a primera escala y que por unos días se convierte en portada.

Pequeños municipios, escuadras desconocidas y jugadores que practican el fútbol como simple diversión tienen sus minutos de gloria por unas semanas. Incluso acaparan portadas si son capaces de dar una campanada histórica.

El nuevo formato de la Copa del Rey a partido único y en el feudo del adversario de menor categoría aporta un aliciente extra a una competición devaluada en los últimos tiempos. Los clubes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ya no pueden dormirse en los laureles porque no hay oportunidad de réplica y el aficionado lo agradece.

Es cierto que todavía queda camino por recorrer, pero el balompié es un poco más balompié, más puro.

El Cádiz CF, que no hace demasiado tiempo soñaba con ver la bola de Real Madrid o Barcelona como rival en el sorteo, ha subido de escalón considerablemente y ahora ocupa el cartel de favorito en las primeras eliminatorias del 'Torneo del KO'. A fin de cuentas es un trámite más en un apretado calendario. Y con más que perder que ganar en los primeros envites.

Al otro lado, el de la ilusión, se encuentran clubes como el CD Ribadumia, que vivirá el momento más especial en sus algo más de seis décadas de existencia. Y es que el próximo rival del Cádiz CF prepara con ilusión la cita del próximo jueves 17 de diciembre a las 19.00 horas en A Senra, su estadio. Y lo que es más importante, con algo de público en sus gradas a pesar del Covid-19.

Un premio mayúsculo

En Ribadumia, un pequeño municipio pontevedrés de algo más de 5.000 habitantes, la visita del Cádiz CF es histórica. En esta localidad de la comarca del Salnés cercana a Cambados ya esperan con nerviosismo la llegada del 'matagigantes' de Primera, el mismo que ha sido capaz de vencer a Real Madrid y FC Barcelona en estos primeros compases de la temporada.

«Jugar ante un equipo de Primera, sea el que sea, es un premio para nosotros. Muchos de mis compañeros querían al Atlético de Madrid al ser la bomba del sorteo y otros al Betis porque con Manuel Pellegrini hay un preparador físico que estuvo en el CD Ribadumia y también en el Celta. Pero estamos muy contentos porque el Cádiz CF también es un gran equipo y seguro que será una eliminatoria apasionante». Son las palabras de Álex Fernández. Pero el del CD Ribadumia porque el club gualdinegro también tiene a su 'ocho'.

Natural de Vigo, este Álex Fernández, Rodríguez que no Iglesias, nació en el año 1999, a finales del pasado siglo XX. Formado en el Celta, su estilo de juego no se parece al del jugador madrileño del Cádiz CF. «Yo soy un extremo bajito, no muy físico, de velocidad y que busca siempre encarar en el uno contra uno», apunta con humildad al atender la llamada de CANAL AMARILLO.

Álex Fernández, jugador vigués del CD Ribadumia. CD RIBADUMIA

Pero como buen amante del balompié, este Álex Fernández en versión gallega señala: «A Álex lo sigo desde que estaba en el Real Madrid Castilla. Me gusta mucho el fútbol y sé que es un gran jugador, el timón de este Cádiz CF de Primera. Además tiene mucha calidad y un gran desplazamiento y golpeo de balón. Me gusta mucho su estilo de juego».

Es por eso por lo que aprovecha el altavoz que le da este medio para lanzar una petición: «Me gustaría tener su camiseta al término del partido, pero durante el partido lo daré todo si juego. Es más, cuando supimos que jugábamos ante el Cádiz CF en la Copa del Rey les dije a mis compañeros de equipo: 'Dejadme que le pida yo la camiseta a Álex porque es mi tocayo'. Me hace muchísima ilusión tenerla, así que se la pediré y ojalá me la pueda dar».

Con los pies en el suelo

Álex Fernández tiene los pies en el suelo y sabe que la eliminatoria copera ante el Cádiz CF tiene un claro favorito, pero ni mucho menos arroja la toalla.

«Al Cádiz CF le tenemos respeto, es obvio visto el nivel de un equipo de Primera, pero es una eliminatoria a partido único y en nuestro estadio, así que saldremos a ganar. Yo soy ambicioso y competitivo y saldré a por todas, aunque somos realistas y sabemos que tenemos menos posibilidades y que será muy, muy, muy, pero que muy complicado eliminar al Cádiz CF», advierte.

Y es que, «más allá de eso, el fútbol es fútbol y siempre hay que creer. Esto es la Copa del Rey y este formato favorece para conseguirlo».

Además puntualiza: «Nuestro entrenador Luis Carro es muy metódico y seguro que planificará la eliminatoria de Copa del Rey ante el Cádiz CF al detalle».

A fin de cuentas, jugar en A Senra y con algunos espectadores presentes da más fuerza todavía a estos gladiadores del norte de España. «Tenemos un campo modesto pero es un buen campo. Es nuestra casa y el lugar en el que queríamos recibir al Cádiz CF porque para nosotros es un momento histórico».

«Disfrutar, disfrutar y disfrutar»

Superado un bache de resultados, las dos últimas victorias ante Pontellas (1-0) y Rápido de Bouzas (0-2) han colocado en la cuarta posición del Grupo I B de Tercera a un CD Ribadumia que se había venido algo abajo tras un esperanzador inicio de la competición.

Justo antes de recibir al Cádiz CF tocará viajar este domingo al feudo del vecino Arosa, líder de la competición. Pero lo hace con mucha fe en una semana inolvidable.

«Es una semana muy especial para nosotros. El Cádiz CF tiene grandes jugadores en su plantilla. Desde Fali a un delantero del nivel de Negredo, grandes fichajes como Jens Jonsson y el guardameta Conan Ledesma. También Cala, 'Choco' Lozano... pero no me pudo olvidar de Augusto Fernández, que jugó en el Celta y yo que soy de Vigo lo veía desde pequeño como seguidor del Celta», relata Álex Fernández.

Él, que asegura que nunca ha estado ni en Cádiz ni en Andalucía, añade: «El Cádiz CF está en Primera por méritos propios. Creen a ciegas en la idea de Álvaro Cervera y es un equipo muy difícil y muy correoso. No es fácil volver a Primera y ganar al Real Madrid como visitante y al Barça en casa, y eso lo han conseguido ellos. En líneas generales lo están haciendo muy bien».

Al tiempo que acaba esta entrevista, más cerca está la visita del Cádiz CF. Mientras Álex Fernández, que se ha formado en el Celta (próximo rival liguero del equipo amarillo), señala: «Sé lo que se mueve en los grandes clubes y también sé lo difícil que es llegar a jugar en ellos y en Primera».

Álex Fernández se formó en el Celta. RC CELTA

Lo dice a sus 21 años y justo antes de desplazarse en coche desde Vigo hacia Ribadumia con otros cuatro compañeros de equipo. «Tardamos poco más de media hora hasta Ribadumia y vamos cuatro veces por semana, además del día del encuentro si jugamos en casa. El CD Ribadumia es un equipo formado por gente de la zona. Los hay de allí, de Vigo, de Pontevedra, de Vilagarcía de Arousa...», puntualiza.

El deber le llama, pero Álex Fernández comenta antes de partir al entrenamiento: «Sería un sueño pasar de ronda y si encima marco un gol, jamás lo olvidaría, pero lo más importante es el equipo. Será un día histórico. Ahora bien, tengo claro que será un día para disfrutar, disfrutar y disfrutar».

Eso sí, se va no sin antes recalcar con la ilusión de un niño con zapatos nuevos: «A ver si lo lee mi tocayo y me regala su camiseta. Me encantará conocerlo, pero durante la eliminatoria saldremos a por todas». Así es la Copa del Rey y así son sus historias.