El reloj del Cádiz CF vuelve a estar en hora

Ya parece que queda lejano, después del éxtasis vivido ante el Barcelona , pero pocos partidos se ha visto esta temporada a Cervera tan enfadado como ante el Elch e. El Cádiz CF se vio en una situación incómoda, con desventaja en el marcador y por tanto, con la obligación de llevar la iniciativa, contando además con superioridad numérica.

Al técnico cadista se le escuchaban indicaciones durante el partido, reclamando a sus jugadores que cambiaran la orientación del juego para encontrar huecos en la defensa ilicitana. « La circulación de balón no ha sido buena . Estamos en Primera y debemos hacer algo más cuando el partido se nos pone de cara», comentó el entrenador en rueda de prensa.

Cervera continuó argumentando que «se ha visto que con uno más no somos capaces de girar el balón con fluidez y no perderla. Nos cuesta la vida. Seguramente será culpa mía. Nos cuesta muchísimo. El gol del Elche no es obra de la posesión, es de una pérdida nuestra» . La reflexión en voz alta del técnico parece que tuvo su efecto.

La transformación, en una jornada

«Hay que ser conscientes de lo que somos. No hay que cambiar nada, el que sabe hacer una cosa es lo que tiene que hacer», seguía explicando tras el partido en el Martínez Valero. Había desajustes que se estaban repitiendo con demasiada frecuencia y el técnico no acababa de ver claro el funcionamiento del equipo.

No está acostumbrado este Cádiz CF a jugar en estas condiciones. Con más posesión que un rival encerrado atrás, yendo en desventaja en el marcador,... y además, el equipo no rindió al nivel deseado por su técnico. Todo lo contrario que ante el Barcelona.

Fali impide el disparo de Messi, en presencia de Iza, Álex y Jonsson EP

En Carranza, contra los culés, al Cádiz CF le salió todo como estaba planificado en el guión de Cervera. Un gol tempranero y el equipo se afanó en trabajar bien en defensa para buscar las posibles contras. El manual al que el técnico ha hecho referencia , especialmente estos días tras la victoria contra el Barcelona en sus declaraciones.

Ante el equipo de Koeman, no hubo apenas pérdidas de balón peligrosas . Quizás la única que se produjo a punto estuvo de acabar en gol de Braithwaite, tras pase de Messi, que evitó Conan Ledesma .

«Si ganamos, me escuchan»

Así, con máxima concentración de sus jugadores, el Cádiz CF puede ser que disputara uno de sus partidos más completos de la temporada frente al Barça . «Los partidos que hemos defendido mejor los hemos ganado, y los que hemos atacado mejor los hemos perdido», señalaba a la finalización del encuentro Cervera.

El reloj del Cádiz CF vuelve a funcionar al ritmo que desea el técnico, después de tres partidos que no le convencieron, no solo por el resultado, sino por el juego ofrecido. «Sé que lo que transmito a los jugadores les cuesta, que le lo diga a jugadores como Perea, Álex o Jonsson les cuesta, pero soy el entrenador» explicaba tras el partido contra el Elche. «Si hacemos esto y te pasan por encima, como el día de la Real Sociedad, mi credibilidad pierde, pero si ganamos, al siguiente partido me escuchan» , comentó al final del partido. Pues parece que la voz de Cervera causado el efecto deseado.