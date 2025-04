Dos días para cerrar dos operaciones

Se agota el tiempo y el Cádiz CF necesita como el comer la llegada de dos jugadores que marquen las diferencias por derecho, es decir, en las áreas. Tanto en la propia como en la ajena.

De momento han llegado al club tres medianías. Sí, jugadores hasta cierto punto importantes pero en donde no deben recaer las responsabilidades de conseguir el objetivo. Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz han llegado de Segunda mientras que Idrissi lo ha hecho desde un Sevilla en donde prácticamente ha estado inédito a las órdenes de Julen Lopetegui durante la primera vuelta. El extremo marroquí solo ha participado esta temporada en cinco encuentros ligueros, donde ha gozado de dos titularidades. En total, solo ha sumado 125 minutos. Además, en Copa del Rey ha tenido dos partidos.

Tres jugadores que sin duda deben ser importantes en el Cádiz CF de Sergio González, pero a los que no se les debe exigir lo que sí se exigirá teóricamente a los dos que deben poner la guinda al pastel. ¿Y por qué a los que lleguen ahora sí y a estos tres no? Pues muy fácil. Estos tres han venido con los ojos cerrados, no eran prioritarios para otros equipos en el mercado y no han hecho esperar a un equipo repleto de necesidades como es el conjunto gaditano.

Fede San Emeterio y Alcaraz no jugaban en el Valladolid de Pacheta e Idrissi tampoco lo hacía en el Sevilla. Y aquí están, al pie del cañón. En cambio, los dos que deben llegar lo harán sobre la bocina y es de esperar que el Cádiz CF no traiga a medianías sino a dos jugadores importantes que no sólo vengan a competir sino a ser titulares y a tirar del barco.

Y lo cierto es que el Cádiz CF está apuntando alto, muy alto . Tanto para reforzar la vanguardia como la retaguardia. A saber, está cerca de convencer al Cagliari de la Seria A italiana para que deje libre al internacional uruguayo y ex del Barcelona y Sevilla, entre otros, Martín Cáceres . A su favor, está a pleno rendimiento como atestigua que en estos momentos está jugando con Uruguay para clasificarse al próximo Mundial de Catar. En su contra, los 35 palos que le van a caer en abril.

Por si la opción del charrúa se tuerce , el Cádiz CF también maneja las opciones del madrileño Luis Hernández, que milita en el Maccabi Tel Aviv o del también uruguayo Erick Cabaco, que lo hace en el Getafe, donde apenas juega con Quique. El primero cuenta con 32 años y está deseando regresar a España tras su periplo por Israel, donde acaba contrato el próximo mes de junio. El segundo tiene 27 años y cumple su tercera temporada en el Getafe, rival directo del Cádiz CF y que por lo tanto no facilitará las cosas para su salida.

Por el camino quedaron otros centrales expertos como Álvaro González, del Olimpique de Marsella , pero su alto precio y su edad (32) hicieron que el Cádiz se echase atrás.

El gol

Y si antes se ha mencionado que el Getafe no pondría las cosas fáciles con Cabaco , tampoco las puso con otro hombre que no juega con Quique como es el delantero Jaime Mata, de 33 años. El goleador madrileño era del gusto de Sergio pero la rivalidad en la clasificación con el Cádiz CF han hecho imposible la negociación.

Y es que el Cádiz CF comenzó tirando bien alto. Y como prueba, la oferta de dos kilos hasta final de temporada por Alcácer, pero el jugador del Villarreal ha preferido seguir en el submarino de La Plana antes que el del sur.

Los disparos a la galaxia del Cádiz no solo llegaron a Villarreal, sino que antes apuntaron a Can Barça. De hecho, Vizcaíno llegó a tener acordada la cesión hasta final de temporada de Luuk de Jong con Joan Laporta pero el delantero holandés se negó a cambiar de aires. Para colmo, el ex del Sevilla comenzó a atiborrarse de goles en cuanto salió la noticia de su posible pase al Cádiz CF y hasta hizo cambiar de opinión a su entrenador, el culé Xavi Hernández.

Dentro de este elenco de internacionales, también se encuentra el brasileño nacionalizado español Diego Costa, que fue ofrecido por sus representantes al conjunto gaditano, entre otros muchos. El ex del Atlético de Madrid, tras desvincularse del Atlético Mineiro, busca un destino en los equipos de la zona baja de las tres grandes ligas europeas (italiana, inglesa y española) pero en muchos clubes está recibiendo una negativa como respuesta. El Cádiz CF estudió su posibilidad pero su estado físico es altamente sospechoso y no es en estos momentos lo que más necesita el equipo.

Otra negativa como respuesta es la que se ha llevado por parte del Cádiz CF Manu Vallejo , que a estas alturas debe estar negociando con el Alavés de Mendilibar, que ya se llevó a lo largo de este mercado invernal a Escalante, pretendido por el Cádiz CF.

Pero la mayoría de los desenlaces han sido por negativa del delantero de marras, como por ejemplo el ‘no’ dado por Borja Mayoral, que finalmente se decantó por vestir los colores del Getafe antes que por el Cádiz CF, que también pidió su cesión a la Roma, club al que pertenece el ariete de Parla.

Más delanteros que han estado o están sobre la mesa de la secretaría técnica gaditana es Toni Martínez , al que bien conoce Sergio González al coincidir durante su estancia en Pucela. Precisamente, fue su gran año en el Valladolid lo que le abrió las puertas de la liga lusa, donde se estreno marcando 14 goles en el Famalicão portugués. Esto hizo que el Oporto pagase por él 4 millones de euros el pasado mes de octubre. En estos momentos no se encuentra disfrutando de muchos minutos y su regreso a España de la mano del Cádiz CF puede que esté próximo.

Quedan dos días para rematar dos operaciones. Serán dos en el caso de que verdaderamente valgan la pena ya que en el caso de que no mejoren lo que hay no vendrán. El Cádiz CF, ahora sí, busca titulares, no medianías.