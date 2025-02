Vizcaíno: «Queremos un estadio que sea un centro de eventos mundial»

Buscar las maneras de que un club de fútbol crezca, sin que todo pueda depender de que el balón entre en la portería contraria. El Cádiz CF se centra en expandir su marca, crecer y sobre todo desarrollarse como empresa sabiendo que lo deportivo no puede ser la única pata del fortalecimiento de la entidad. Lo sabe bien su presidente, Manuel Vizcaíno , qu lo expulso al detalle en el Ciclo de Conferencias 2021 organizado por La Voz de Cádiz y ABC en el club social El Buzo de Vista Hermosa en El Puerto de Santa María.

Con un salón ávido del interés que siempre desperta el dirigente cadista en sus intervenciones y con la presencia de jugadores como el anfitrión Iza Carcelén y Juan Cala, Rafael Contreras hizo de presentador del presidente recordando las garantías que el sevillano ofrece como gestor, así como el crecimiento personal del propio Vizcaíno en la ciudad de Cádiz.

" Es un generador de convicciones ", apuntaba Contreras. "Los cadistas ya saben que los gaditanos son unos privilegiados y que la lucha no se negocia. Los grandes líderes pueden serlo si son buenas personas y en el caso de Manolo (Vizcaíno) es una persona honesta, franca y muy trabajadora. Está haciendo historia en Cádiz y su provincia", aseguraba con franqueza el recién nombrado hace pocos meses vicepresidente.

Dentro de esa política de crecimiento que el Cádiz está llevando a cabo y en que la consolidación en Primera es uno de los primeros pasos, Vizcaíno tomaba la palabra para destacar la importancia de contar con un estadio nuevo y en propiedad. ¿Dónde y cuándo? Lo primero está por ver y lo segundo lo tiene claro Vizcaíno: "Ahora".

"Tenemos que ser locomotra de cualquier proyecto que vertebre la provincia y por eso el crecimiento pasa, entre otras cosas, por un uevo estadio". Eso sí, el presidente no tirará del abonado para financiarlo, todo lo contrario. "El fútbol presencialmente tiene que tender a cero aunque necesitamos más de la gente de lo que pensamos. La política de precios será tendente a cero para que el estadio sea un teatro. Si por ahí no puedes conseguir dinero necesitas que el estadio sea generador de dinero y el actual está capado esa posibilidad ", explica.

Vizcaíno recuerda que "en su día el Ayuntameinto de Cádiz lo cedió de manera gratuita al Cádiz. No es imposible que el club crezca sin ese estadio pero todos los grandes clubes han tirado por ahí. Cádiz tiene que ser un centro de eventos mundial y que se hagan cosas en nuestro estadio, no solo fútbol". Y es que el presidente deja claro que el nuevo estadio cadista será algo más que un lugar para ver fútbol: "Que haya conciertos o que un coche se presente a nivel mundial en nuestro estadio", añade.

«Al Cádiz lo quieren comprar todos los días»

No solo de un nuevo estadio pretende vivir el Cádiz CF. A esa cuestión, Vizcaíno recuerda que "hemos iniciado un plan estratégico para que el '9' siga marcando goles", explica en referencia al propio título de la conferencia con la que el dirigente hace mención al desarrollo del club para que siga funcionando lo deportivo.

"Empezamos a darle vueltas a controlar la parte del negocio que va bien, el vestuario y resultados deportivos pero sabiendo que eso tiene un límite. Teníamos que darle la vuelta a la entidad para que me ayude la parte de empresa a que el nueve siga marcando goles . Necesitaba otro tipo de ingresos y gestión. Le dimos primero la vuelta a la inestabilidad accionarial del club y segundo buscando un plan para que el Cádiz se convierta en un Betis o un Villarreal, cómo y cuando lo puedo dar. Hemos iniciado ese plan estratétigico y en el que creemos que el crecimiento tiene que venir con la digitalización, un estadio nuevo y una serie de movimientos que nos hagan crecer", explica Vizcaíno.

La clave de todo el desarrollo del Cádiz, la explica el dirigente cadista. "Si conseguimos que la mayor parte de los ingresos no dependa de que el balón, hará que cualquier paso atrás no haga peligrar la estabilidad de la entidad. Que el club se consolide sabiendo que habrá buenos y malos resultados. La temporada pasada ganar en Primera un partido era una cosa extraña, hay que conseguir que si alguna vez el Cádiz tropieza sea algo extraño. Al Cádiz lo quieren comprar todos los días . Vamos a intentar hacer un club grande para todos y que sea un ejemplo para todos".

«Un gestor debe dominar el vestuario»

El soñador que llegó de Sevilla para ser presidente del Cádiz y convertirse en un "gaditano más". Lo explilca el propio Vizcaíno que desde el primer día ha intentando ganarse al aficionado amarillo y al gaditano. Con la Semana Santa y el Carnaval, junto con el propio club amarillo, las pasiones de la ciudad. "No fue fácil unir o atar todos los cabos para que esto pasara. No tenía ni idea de lo que iba a encontrar en el Cádiz. Había un informe de liquidación con 20 millones de euros de deuda y cuanto me sentí en el sillón entendí que no podía dejar tirado el proyecto", recuerda el presidente a sus primeros años en tierras gaditanas. " Cuando no subimos la primera temporada tenía claro era que no podía abandonar por mi y por los futbolistas . Cuando nos eliminó el Bilbao Athletic me fui para Zahara y me tumbé el sofá y me tapé. Me creo que esa banda nos protege de todo y con las horas todo se va solucionando. A partir de ahí y con muchos problemas en el camino hemos crecido para tener un equipo en la élite".

Y en su experiencia como gestor, de un sevillano que dejó de estudiar a los 17 años para trabajar pero con la edad de 44 se sacó tres carreras, Vizcaíno explica que "en fútbol tienes que trabajar para que el 9 marque goles y que tu equipo gane partidos. Si no lo consigues no serás un buen gestor de fútbol, no haces las cosas bien porque si lo hicieras bien tu equipo ganaría partidos"

" Yo sabía que si yo dominaba el vestuario las cosas irían bien y por eso me centré en dominar el vestuario . Me hice una piña con el entrenador, los jugadores y lo hemos convertido en una familia. Sabía que centrándome en el vestuario las cosas saldrían bien", asegura.

Aspecto que refrendaba el propio Juan Cala, asistente a la conferencia del presidente. "No es fácil dominar a 25 bichos en un vestuario pero al final los clubes de fútbol son empresas que van más allá de lo deportivo y en este sentido es importante ese tipo de cuestiones", afirmaba el lebrijano.

La cantera y el fondo CVC

También hizo referencia al presidente, a tenor de la pregunta de un asistente, de la adhesión del Cádiz CF al fondo de inversión con el que La Liga ha acordado una serie de ingresos que beneficiarán a la gran parte de clubes españoles. “ La operación es redonda y así lo han visto 38 de 42 clubes españoles. Aunque algunos seamos tontos, también listos habrán votados”, decía el presidente con ironía. “Nos va a permitir crecer en todos lo sentidos si lo hacemos bien y es un acuerdo muy importante para el fútbol español”.

Respecto a las categorías inferiores, Vizcaíno analizaba el papel importante de la cantera a la hora de formar y que esos jugadores lleguen al primer equipo. En este sentido, las instalaciones del Cádiz CF seguirán creciendo.

El único portuense de la plantilla cadista, Iza Carcelén añadía que "el Cádiz es el club de la provincia y tenemos que hacer que los jugadores de la tierra estén con nosotros. Conozco cinco o seis jugadores de El Puerto que han estado en Primera".

Vizcaíno añadía a todo lo anterior que "la cantera como un ente vacío donde los chavales de Cádiz pueden formarse es una mentira muy grande. Cádiz es la provincia que más futbolista da a Primera y sin embargo el Cádiz es de los clubes con menos jugadores de su tierra . Hay que darle un sentimiento de pertenencia por un lado y otro a nivel empresarial. Hemos comprado 33.000 metros cuadrados de terrenos alrededor de El Rosal, van a crecer nuestras instalaciones para apostar fuerte por la cantera y la provincia y apostar porque muchos jugadores de Cádiz triunfen en el club", concluía.