El Cádiz CF lo cuida y su país lo destroza

Iba a ser el lateral titular para empezar la Liga en el Cádiz CF, pero una inoportuna lesión ante el Atlético de Madrid en el Trofeo Carranza truncó sus planes y los de Cervera, que volvió a echar mano del Pacha Espino, un defensa que 'afortunadamente' aún no ha recibido la llamada de su país, Uruguay.

El caso es que Santiago Arzamendia se perdió el último partido amistoso antes de la Liga -en Inglaterra- y los tres que se llevan ya de la Liga con tal de poder estar apto para después del parón por los partidos internacionales. Unas molestias en el cuádriceps motivó que el internacional paraguayo no pudiera comenzar la temporada con su nuevo equipo, algo que el seleccionador, el excadista Berizzo, no ha tenido muy en cuenta a la hora no sólo de convocarlo sino incluso de ponerlo a jugar de inicio.

Y efectivamente, Arzamendia, inactivo por completo tras un mes sin competir , se ha roto. Lo ha hecho en el encuentro de su selección ante Ecuador tras jugar 83 minutos e irse al suelo debido a una hiperextensión tras el esfuerzo de todo un partido.

El cadista fue atendido sobre el césped pero tuvo que ser retirado en camilla. Para colmo, Paraguay perdió 2-0 en Ecuador en un partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.