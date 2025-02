Las notas del Real Madrid - Cádiz

Chris Ramos

Suspenso

Tuvo dos ocasiones clarísimas. La primera la mandó en la dirección contraria y en la segunda no pudo con Courtois en un mano a mano. ambas con 0-0. Está claro que la definición no es lo suyo. No sólo basta con dejarse la vida. En Primera un delantero también debe acertar en los momentos claves, que no son muchos en estos equipos.