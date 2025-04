(VÍDEO) Negredo entra en el club de los fatídicos once metros

Para fallar un penalti hay que tener la valentía de lanzarlo. Eso es lo que sucedió durante la penúltima jornada cuando Álvaro Negredo agarró el esférico y golpeó el cuero desde los once metros.

Era la segunda mitad, el Cádiz CF empataba ante el Real Madrid (1-1) y, además, el Rayo Vallecano echaba un cable marcando en Son Moix ante el Mallorca con gol de Pathe Ciss (1-1 en ese momento). La permanencia se ponía de cara para los gaditanos. Tanto que un gol de Álvaro Negredo dejaba al Cádiz CF en Primera sin necesidad de disputar con tensión la última jornada ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Eso sí, todavía con mucha tela que cortar en la tarde del pasado domingo. Y así quedó demostrado.

Bajo palos, y debido al descanso que Carlo Ancelotti concedió a Courtois (uno de los mejores guardametas del mundo en estos momentos), se encontraba el ucraniano Lunin. Fue entonces cuando Álvaro Negredo chutó y el guardameta del Real Madrid hizo una soberbia parada a ras de suelo para despejar el balón y evitar el 1-1.

Álvaro Negredo estuvo negado de cara a gol ante el Real Madrid. NACHO FRADE

Negredo, que había estado activo e insistente durante toda la tarde ante uno de los equipos en los que se formó, no tuvo su día. Y eso que creó peligro junto a Lucas Pérez y se asoció bien con Idrissi y Sobrino. Sin embargo, el delantero vallecano, que regresaba al once titular, estuvo negado de cara a gol. Además del penalti se topó con Lunin en jugadas clarísimas, no pudo batir al portero con remates de cabeza y se quedó a un paso de mandar al fondo de la red alguna combinación con Lucas Pérez. Innumerables ocasiones que nunca entraban.

Sin lugar a dudas, una tarde aciaga para el delantero vallecano. Sobre todo porque el equipo de su barrio sufrió en el último instante una derrota en Son Moix ante el Mallorca (2-1). Eso y el empate del Cádiz CF ante el Real Madrid hacen que los cadistas no dependan de sí mismos en Mendizorroza para salvar la categoría. Tendrán que cumplir en Vitoria y mirar de reojo a lo que sucede en Pamplona con el Mallorca y en Granada.

'Selecto' club

Por ahora Negredo ha entrado en el 'selecto' club de aquellos jugadores carismáticos que siempre serán asociados al punto fatídico de penalti. Que se lo digan a Abraham Paz en Alicante con aquel traumático descenso del Cádiz CF a Segunda B.

Eso sí, Negredo todavía tiene la esperanza de evitar la catástrofe, convertirse en héroe y que ese penalti ante el Real Madrid quede en el olvido. Todavía tiene guardada la carta de Mendizorroza, aunque depende también depende de los demás.

Si algo queda claro es que no le tembló el pulso a la hora de lanzarlo (antes era Álex el encargado de hacerlo). Como tampoco le tembló en la segunda jornada en el Benito Villamarín ante el Real Betis. Esa noche también falló, pero en su segunda oportunidad no perdonó. Como espera no perdonar en Vitoria si se da el caso.