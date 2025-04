En busca de líderes

Lo ocurrido en Irún no habría pasado si en el vestuario hubiera algún jugador con peso y mando. A este Cádiz CF le hace falta un veterano de esos que digan cuatro cositas . El equipo adolece de un líder que tire del carro cuando se está pasando mal en el campo... Estas y otras muchas afirmaciones similares se pueden escuchar de muchos aficionados cuando vienen mal dadas. Exactamente, como vinieron en los primeros cinco partidos de Liga, o como ocurrió en Vallecas o más recientemente en la debacle del Gal Stadium. Pero, ¿llevan razón esos hinchas que ven en el equipo de Sergio una ausencia absoluta de ese hombre que llegado el momento diga ‘aquí estoy yo’? Pues relativamente sí.

Claro que este Cádiz CF tiene veteranos. Y muchos. Cala, Negredo o José Mari son sus máximos exponentes. El sevillano fue crucial en la temporada del ascenso, donde además de poner al servicio del equipo sus goles y su experiencia ponía su voz y opinión no sólo dentro del campo sino lo que a veces es más importante, fuera. Qué decir del madrileño, que en sus dos primeros años -con la excepción del ostracismo en el que le dejó Cervera en la segunda temporada- dio un recital de cómo echarse un equipo a la espalda. Aportó goles y ese control de los partidos en momentos determinados. Y por último, el capitán de la banda, José Mari, ese que el equipo echaba de menos cada vez que causaba baja. Parecía que no estaba, pero después salían los números y vaya que si estaba.

El caso es que estos tres veteranos futbolistas siguen estando en el equipo. No han tirado la toalla ni la tirarán , pero el lento pasar de los años les hace cada vez ser menos importante en el equipo. Y eso tiene con contrapunto. No es igual tirar del carro, contagiar a los compañeros y ser una voz importante dentro de la caseta cuando se está jugando y se es importante que hacerlo cuando el papel que te han relegado a hacer es secundario. Entonces, ahí, la implicación, por motivos obvios, no es la misma que si está participando semana tras semana en los partidos.

Por todo ello, este Cádiz CF podría adolecer de esa figura que viene a ser el espejo donde otros compañeros deben mirarse. Y no solo mirarse, sino sentirse más fuerte en el campo con ese ‘capo’ dentro del verde y sufriendo como uno más.

Sobra decir que en el Cádiz CF hay jugadores con personalidad y echados para adelante, pero a la hora de la verdad esa experiencia se nota una barbaridad.

Por ejemplo, por carácter y personalidad , Luis Hernández, mayor que Cala incluso, no ese jugador de raza y que transmita lo mismo que podía transmitir el sevillano. O Rubén Alcaraz, a pesar de la explosividad y la aceleración con la que sale a los partidos, no consigue dar ese temple y confianza a los de su alrededor como sí parece hacerlo José Mari. Lo mismo pasa con Álex, que bien podría llevar el brazalete por los años que lleva. El madrileño está cada vez más centrado en su papel de mediocentro pero su fuerte no es el de dirigir al resto porque bastante tiene con hacer llegar el balón arriba.

Combativos como Espino, veloces como Sobrino, implicados como Lucas Pérez, jóvenes como Chust , jugones como Lozano o guerreros como Fali; todos ellos valen como contrapeso a un equipo en el que debe de haber de todo, pero en determinados momentos de esta Liga se ha apreciado un vacío a la hora de parar un partido o de pararse a hablar con el árbitro.El equilibrio es importante en cualquier equipo pero bien haría la dirección deportiva en potenciar y traer este invierno madera de héroe.