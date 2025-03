Bordalás: "Ellos no tenían problema en hacer faltas tácticas"

Valencia y Cádiz tuvieron que conformarse con el empate a cero en Mestalla. En el caso de los amarillos, una victoria hubiera dejado a cuatro puntos la zona de descenso , aunque la unidad sumada no se puede dar por mala porque aleja un poco más al Mallorca. Por su parte, el conjunto valencianista quería vencer para tratar de incorporarse a la lucha por posiciones europeas, de las que están algo lejos en estos momentos.

Tras el encuentro, José Bordalás atendió a los medios de comunicación y se quejaba de la propuesta de su equipo en ataque. "Nos ha faltado crear mucho más. Entramos al partido con la intención de sumar los tres puntos". Añadía, y reconocía, que los compromisos internacionales de sus futbolistas han entorpecido el trabajo previo al duelo. "Después del parón no hemos podido contar con la mayoría de jugadores, entonces hemos tenido poco tiempo para preparar este partido. No es excusa" , recalcaba el técnico.

No parecía ver con buenos ojos la actitud del Cádiz en algunos aspectos, a pesar de que no ha sido ni mucho menos un encuentro agresivo, con entradas feas o constantes interrupciones. "El rival era muy ordenado, no nos ha permitido crear mucho. Son muy serios y aguerridos. No tenían problema en hacer faltas tácticas, de hecho hemos tenido varios jugadores con golpes y problemas. Han hecho muchas faltas y eso para el ritmo" , señalaba Bordalás, pudiéndose referir a Bryan Gil, que tuvo que abandonar el césped de Mestalla con notables muestras de dolor.

Para finalizar, explicaba que habían modificado el dibujo táctico con la entrada de Ilaix Moriba y la salida del campo de Alderete, pero eso no solucionó la sequía goleadora de su equipo. "Hemos empezado con 3 centrales, pero después hemos cambiado. Buscamos el mejor equilibrio. Ofensivamente nos ha faltado claridad y agresividad" , finalizaba el técnico del conjunto valenciano.