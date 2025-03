Koke Contreras, de la gloria en el Málaga a «acabar muy quemado» en el Cádiz CF

Málaga y Cádiz CF se ven las caras el próximo domingo a las 16.15 horas en La Rosaleda. Será un duelo andaluz en LaLiga Hypermotion muy igualado a nivel clasificatorio y también lleno de intensidad, tal y como suelen ser los enfrentamientos entre ambas escuadras.

Muchos son los protagonistas que han vivido estas citas con las dos camisetas a lo largo de los años, ya sea con el actual Málaga CF o con el extinto CD Málaga y defendiendo la zamarra del Cádiz CF.

Uno de ellos es el madrileño Koke Contreras, guardameta criado en la cantera del Real Madrid (también formó parte del primer equipo madridista) que echó raíces en Andalucía tras un breve paso por el Rayo Vallecano. Y es que en el sur defendió las porterías de Málaga, Real Betis y Cádiz CF.

Recientemente Koke Contreras era entrevistado en 'Offsiders'. Allí respondió a las preguntas de Mario Sanjurjo y Miki Muñoz, y no dejó indiferente a nadie. Eso sí, nada tuvo que ver su gloriosa etapa malaguista con el inesperado fin de su carrera en La Tacita de Plata.

Koke Contreras, jugador del Cádiz en la 07/08, en @Offsiders_PRJ.



“Ese año empezaron los foros en Internet y mínimo 2 jugadores se metían en ellos y se crearon cuentas anónimas para insultar a sus compañeros, no había vestuario”



“Esperábamos subir a 1ª y acabamos descendiendo” pic.twitter.com/6YWTs2AfDO — Pepe Pedemonte (@PepePedemonte_) February 28, 2025

En el Málaga CF estuvo cuatro temporadas entre 1999 y 2003. Cuatro cursos en Primera bajo la tutela de Joaquín Peiró como entrenador. Una etapa gloriosa en la que Koke Contreras compartió vestuario con Bravo, Fernando Sanz, Roteta, De los Santos, 'Gato' Romero, Miguel Ángel, Movilla, Agostinho, Musampa, Rufete, Sandro, Zárate, Édgar, Catanha, Darío Silva, Dely Valdés...

Campeón de la Intertoto con el Málaga CF en su última temporada, Koke Contreras jamás olvidará su paso por Martiricos. «Fui internacional jugando en el Málaga. Ahí me reconocieron mucho mi labor y eso mola. Es un orgullo», aclara.

Del todo a la nada

Después llegaron cuatro años más en Heliópolis y el desembarco en un Cádiz CF que cumplía su segunda temporada consecutiva en Segunda tras descender desde Primera. Un periodo que apuntaba alto, pero que fue un completo desastre, con descenso incluido a Segunda B.

Así recuerda Koke Contreras en 'Offsiders' su llegada a La Tacita de Plata: «El Cádiz CF había bajado de Primera a Segunda, pero era un equipo que estaba al lado de Sevilla, pues yo estaba entonces en el Betis, y también se venía el delantero Dani conmigo. Me parecía bien porque íbamos a competir». Y recalca: «Yo iba cedido al Cádiz CF y ese contrato lo pagaba el Betis. Era mi último año en el Betis y ahí acababa mi vinculación con ellos. Después tenía que buscar algo».

«Mi mentalidad era clara: voy a bajar a Segunda, pero voy a subir con el Cádiz CF a Primera. Me fastidiaba bajar porque no hace mucho estaba en el Mundial, aunque muchas veces un pasito hacia atrás son muchos después al frente», relata.

Koke Contreras fue protagonista en el programa 'Offsiders'. LA VOZ

¿Qué le hizo decantarse por la oferta del Cádiz CF? Koke Contreras es claro: «García Remón, con el que coincidí en el Real Madrid, era el entrenador y me llamó para que fuese al Cádiz CF. A partir de ahí no miré otras opciones. Aposté por ello».

Pero todo salió mal. «Se generaron en Cádiz unas expectativas muy grandes, con muchos fichajes para volver a Primera en el mes de noviembre. Pero llega noviembre y estamos de la mitad de la clasificación hacia abajo. Eso no remontó y fue lo contrario», recuerda el guardameta madrileño.

Entonces llegó lo peor, el gran batacazo. «El último partido de Liga te ves jugándotela, teniendo que ganar al Hércules en el Rico Pérez. Con 1-1 nos pitaron un penalti a favor en la prolongación (el de Abraham Paz). Y lo fallamos. Fue un drama volver de Alicante a Cádiz. Fue horrible», rememora.

Mal ambiente en el vestuario del Cádiz CF

Más allá de los pésimos resultados deportivos, Koke Contreras no olvida el mal ambiente que se vivía en aquel vestuario. «Fue un año feo. La unidad del vestuario siempre suele estar, pero esa temporada no sentí eso. Fue la única vez que me pasó», aclara.

Y no duda en contar una historia: «Empezaban los foros en internet y tenemos pruebas fehacientes que había dos jugadores al menos que, como anónimos, se metían en los foros a criticar. Todo fue un desastre con un vestuario de mierda, con cuatro entrenadores durante la temporada... El equipo no tenía futuro ninguno. Eso me hizo jubilarme».

García Remón, Antonio Calderón, Raúl Procopio y Julián Rubio pasaron esa temporada por el Cádiz CF. Un caos absoluto. «Yo estaba jugando todo y cuando llegó el último entrenador me dijo en el primer entrenamiento que contaba conmigo. Jugábamos frente al Málaga, que estaba para subir, y sale una entrevista en el 'Málaga Hoy' en la que yo era protagonista», apunta. Y después dispara: «Ese jueves el míster tuvo una cena con varios periodistas en Cádiz y le dicen que si había pensado esa situación porque dije que me gustaría volver a Málaga. Le dijeron que me iba a dejar perder ese encuentro porque quería jugar con el Málaga la temporada siguiente en Primera».

«Fue la puñalada más grande que me han dado en la vida. Nadie vino a explicarme nada y yo no quería ir al partido. Me da vergüenza decirlo, pero llegué a pensar qué me invento para no ir, si hacerme el lesionado o algo por el estilo. Tenía mucha rabia y me sentía traicionado», asegura Koke Contreras.

«Esos cuatro partidos no los jugué, descendimos y ya que salió eso del periódico, pues ya pensé en ir a Málaga. Al final el Málaga subió a Primera, Antonio Tapia era el entrenador, pero estaban en Ley Concursal. Hubo posibilidades, pero ya tenían a Arnau y Goitia como porteros. Yo iba regalado como tercer portero profesional, pero no se decidió nada. Ese verano soñé con esa opción, pero el representante desapareció en combate y yo no llamé a nadie», añade el guardameta.

A fin de cuentas, Koke Contreras asume que «acabé muy quemado de mi etapa del Cádiz CF. Y eso que no había jugado mal del todo allí. Tuve partidos muy buenos y también errores, lo que viene a ser una dinámica normal. Jugué 37 encuentros».

Una etapa en la que «tuve de compañero a Limia y Armando, con los que hubo un buen rollo, una competitividad sana. Fue una historia muy bonita porque teníamos una buena relación, aunque Armando pasó de jugarlo todo en el Cádiz CF a no jugar nada cuando yo llegué. En diciembre me dijo que lo iba a dejar y yo le animé a que no lo hiciera. Curiosamente, en ese mes de diciembre me dijo que lo había llamado el Athletic, con Caparrós de entrenador. Cumplió un sueño y jugó con el equipo de su vida. Además le renovaron. Y lo iba a dejar...».

😙💨🎂 Koke Contreras 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗘 HOY 53 ¡Felicidades!



✔️Con la @sefutbol disputó los 90' de un partido amistoso frente a Paraguay logrando dejar su portería imbatida.#SomosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/eMvm91uMkK — Leyendas España (@leyendasespana) January 7, 2025

Del césped al barco

Lo que pasó al final ya es historia. «Al final preparé el barco para cruzar el Atlántico. Me había sacado en Málaga el curso de patrón de yate. El adiós no fue nada duro para mí, aunque con los años ves que te has podido equivocar. Era un sueño, una locura».

Y eso que Koke Contreras «tenía una oferta del Numancia en Primera, pero no me atraía la opción de pasar frío y estar lejos. La madre de mi hijo iba a dar a luz en Jerez. La otra opción era el Levante en Segunda, con una situación de Ley Concursal».

De aquel momento también recuerda que «me llamó una candidatura del Xerez CD, que estaba en Primera».

Sin lugar a dudas, un paso por el sur que da para mucho. Casi una década con Koke Contreras defendiendo las porterías de Andalucía, entre ellas las de Málaga y Cádiz CF, equipos que se ven las caras este domingo. Eso sí, con experiencias muy diferentes para él. Así es el fútbol.