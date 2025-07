José Antonio Caro, una opción para la portería del Real Zaragoza

José Antonio Caro es uno de los jugadores que no entran dentro de los planes del Cádiz CF para la próxima temporada. La campaña del nacido en La Palma del Condado no ha sido ni mucho menos la esperada y, un año después, el guardameta va a abandonar el conjunto amarillo. De hecho, no ha disputado ni un minuto en los dos encuentros de pretemporada que ya ha jugado el cuadro que dirige Gaizka Garitano, y el técnico vasco lo ha dejado fuera de la convocatoria para el stage que va a realizar el equipo en las instalaciones del Fairplay Golf & Spa Resort en Benalup-Casas Viejas. Y su próximo destino podría ser el Real Zaragoza.

Tal y como ha informado el periodista Ángel García y ha podido confirmar CANAL AMARILLO, el Real Zaragoza estaría interesado en José Antonio Caro. El club aragonés tendría apuntado el nombre del guardameta desde hace varias semanas, pero el fichaje frustrado de Andrés Fernández y las dificultades para hacerse con Dani Cárdenas, portero del Rayo Vallecano, ha provocado que la opción del onubense cobre mucha más fuerza en las oficinas del conjunto maño.

Por lo tanto, la próxima parada de José Antonio Caro, que cuenta con mucho cartel en Segunda División y no está dispuesto a pasar otro año en el banquillo, estaría en La Romareda. El portero, que llegó junto a Matos procedente del Burgos CF el pasado verano, no ha disfrutado de su estancia en la Tacita de Plata. Fue titular en el horripilante inicio liguero ante, precisamente, el Real Zaragoza y pagó los platos rotos a modo de suplencia. Desde entonces, vivió a la sombra de un David Gil que en estos momentos se está recuperando tras pasar por quirófano. Por otro lado, la apuesta en el Cádiz CF se llama Víctor Aznar, que ya tuvo oportunidades en el tramo final del pasado curso, y será el guardameta brasileño el que comience como titular la temporada hasta que el getafense recupere el ritmo de competición y esté al máximo físicamente.