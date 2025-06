Javier Muiños: «La formación está por encima de cualquier resultado en la cantera»

El año en la cantera del Cádiz CF no ha sido nada positivo. Es más, ha sido nefasto en cuanto a resultados. Al menos, en lo colectivo, porque en lo individual está por ver qué rendimiento pueden ofrecer muchas jóvenes promesas en el futuro amarillo. Ismael Álvarez, Marcos Denia o Víctor Aznar son nombres que comienzan a asomar la cabeza en el conjunto de Gaizka Garitano y ese es el objetivo del club: apostar seriamente por las categorías inferiores y que éstas tengan una repercusión real y valiosa en el primer equipo. Otros, como Moussa Diakité y de la Rosa, están totalmente consolidados. Pero una cosa no quita la otra y los cuatros descensos de este curso (Mirandilla, Cádiz C, Juvenil B y Juvenil C) no son plato de buen gusto y merecen un análisis que el propio responsable de cantera del Cádiz CF, Javier Muiños, ha realizado en COPE Cádiz con Rubén López.

El que fuera futbolista del Cádiz CF reconocía que desde el club «no podemos estar satisfechos con el año a nivel de resultados». Pero defiende la política que, según explica, implementaron hace un año para conseguir que los canteranos comenzaran a tener protagonismo en el primer equipo. «La temporada pasada, en un comité de cantera, decidimos dar un giro en la cantera. Veníamos de años de éxito como dos campeonatos de Liga Nacional, tres años seguidos del Juvenil División de Honor en Copa del Rey, cuatro temporadas en Segunda Federación… pero nos estaba costando llevar jugadores al primer equipo. La finalidad de cantera es esa. Quisimos dar una vuelta de tuerca y decidimos un camino. Pensábamos y pensamos que no era el más fácil, pero es el adecuado para la formación«, detallaba.

Además, Javier Muiños aclaraba que «las cosas se deciden a través de un comité. Esto es un consenso de todos» y especificaba que ese consejo «lo forman la dirección deportiva de la gente de cantera y del club. Depende de qué tipo de situaciones, puede que aparezca gente del primer equipo o solo gente de cantera. Suele estar Manuel Vizcaíno en algunas ocasiones, también Rafael Contreras y otras yo con mi equipo. También Juan Cala y Juanjo Lorenzo. Sobre todo en situaciones que tienen que ver con el primer equipo«.

Javi Muiños, responsable de cantera del Cádiz CF: "Entendemos el malestar por los descensos, pero los frutos se van a ver"



🔈El que fuera jugador cadista hace un balance de la temporada https://t.co/I7GqXNefOy — Deportes COPE Cádiz (@DeportesCopeCAD) June 14, 2025

El coordinador de la cantera en el Cádiz CF admitía que el inicio del proyecto «conlleva riesgos y lo hemos visto durante el año. Hemos sido honestos con nuestra línea de trabajo y lo que requería el proyecto. ¿Podríamos haber maniobrado para evitar descensos? Posiblemente sí. ¿Nos interesa traer chicos que puedan ayudan a mantener ciertas categorías a cambio de tapar a otros jugadores con proyección? Mi opinión es que no«.

«La formación, para mí, como canterano que he sido, está por encima de cualquier resultado en la cantera. El día que me echen, me evaluarán por jugadores que lleguen al primer equipo», explicaba Javier Muiños para defender que será el éxito que puedan ofrecer los chavales a largo plazo el que determine si el trabajo realizado en las categorías inferiores ha sido correcto. Una entrevista en la que el exfutbolista también expresó las expectativas que existen con el crecimiento y el potencial de José Antonio de la Rosa, un chico que llegó en cadetes al Cádiz y que está asentado en el cuadro que dirige Gaizka Garitano.

Por otro lado, Javier Muiños también trató unos de los casos más sonados y una de las gestiones más criticadas con respecto a la cantera el pasado curso como fue la salida de Borja Vázquez en calidad de cedido al Atlético Sanluqueño. Era innegable que al joven futbolista jerezano se le había quedado pequeña una categoría como Segunda Federación, pero su aportación al Mirandilla era de muchísimo valor y Gaizka Garitano había comenzado a contar con el jugador para el primer equipo, llegando a debutar contra el Levante en pleno mes de enero.

El coordinador de la cantera del Cádiz CF argumentaba que «indudablemente, pensando en el interés del club y del chico, creemos que lo mejor era que fuera a Sanlúcar para que esté con gente veterana. Lo exponemos en una situación jodida para él donde incluso no juega. Entiendo que ese proceso es el adecuado. Si hubiésemos mantenido al jugador en el filial, no hubiésemos sido honestos con nuestra idea de cantera, que es el abastecer a jugadores al primer equipo«.

Más temas:

Cádiz CF