Cádiz - Ceuta
Iker Recio: «Nos han sometido en la primera parte»
LALIGA HYPERMOTION
El central, indiscutible en el eje de la zaga, puso en valor el buen hacer defensivo del equipo
Uno de los futbolistas que ha dado un paso en la presente campaña es Iker Recio. El central se ha asentado en la titularidad y comparte eje de la zaga con Bojan Kovacevic, con quien ha logrado confeccionar una buena pareja en la que Gaizka Garitano confía. De hecho, el Cádiz suma tres porterías a cero de forma consecutiva y eso habla del buen nivel ofrecido por el equipo y las actuaciones que está protagonizando Víctor Aznar. Tras el empate ante el Ceuta, el futbolista procedente del Antequera pasó por rueda de prensa y aseguró que «sabíamos que iba a ser así, es un equipo muy bien trabajado. Nos han sometido en la primera parte, pero en la segunda el partido cambió al modificar la estructura. A seguir con la línea de las porterías a cero», señaló el central.
Recio subrayó que este punto permite al conjunto cadista «seguir arriba y sumando», además de remarcar su buen momento personal. «Estoy ganando minutos y confianza, me siento muy cómodo y creo que se nota en el resultado que estoy dando. A seguir dando pasos adelante para darlo todo por el Cádiz».
El zaguero también puso en valor la pretemporada y su compenetración con Bojan, su pareja en la defensa: «La pretemporada es para mejorar todos. Con Bojan me compenetro muy bien, somos una buena pareja defensiva y nos complementamos perfectamente», explicaba el futbolista, que es indiscutible para Garitano y está creciendo con el paso de las jornadas.