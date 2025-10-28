Las estadísticas del UCAM Murcia - Cádiz CF

El Cádiz aterriza en el Estadio de la Condomina para buscar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El rival, el UCAM Murcia, es un equipo que milita en Segunda Federación y que, además, está completando un inicio bastante positivo en el Grupo 4 de la cuarta categoría nacional. Acumula tres victorias consecutivas y no conoce la derrota desde principios de septiembre. Por lo tanto, y a pesar de la teórica diferencia de nivel, no será un partido sencillo para los amarillos.

El conjunto universitario hace no mucho que militó en Segunda División, aunque será en Copa del Rey donde el Cádiz CF vuelve a medirse al UCAM Murcia. Los amarillos acumulan un balance de ocho enfrentamientos oficiales ante el conjunto universitario, con una sola victoria, cuatro empates y tres derrotas. En territorio murciano, el registro no mejora, ya que son cuatro partidos disputados sin triunfos cadistas, con dos empates y dos derrotas. Una oportunidad, por tanto, para que el conjunto gaditano rompa la racha y logre su primer triunfo en Murcia.