Entradas a 20 euros para los seguidores del Cádiz CF en la visita a Las Palmas

La afición del Cádiz CF nunca falla a su equipo.

El Cádiz CF disputa el próximo domingo a las 21.00 horas (20.00 horas insular) el encuentro de la octava jornada de LaLiga Hypermotion ante la UD Las Palmas.

Ni la hora ni el día acompañan. Tampoco el desplazamiento, que tendrá que hacerse en avión (principalmente) o en barco, salvo para aquellos cadistas residentes en Las Palmas de Gran Canaria o en alguna otra isla canaria.

Pero no cabe duda que también habrá seguidores del Cádiz CF en un estadio donde el amarillo ya lo portan los aficionados del equipo local.

Las entradas para la cita entre UD Las Palmas y Cádiz CF tendrán un precio de 20 euros y estarán disponibles en las siguientes fechas y horarios. Serán exclusivas para los abonados del Cádiz CF.

🎟️ Venta de entradas visitantes para Las Palmas-Cádiz



Horarios de la venta de entradas

Los horarios son los siguientes:

- Lunes, martes y miércoles: de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

- Jueves: de 9.30 a 12.00 horas.

Asimismo, los abonados del Cádiz CF podrán adquirir sus localidades a través de dos vías:

- De forma presencial, en las oficinas de Atención al Socio.

- Por teléfono, en el número 956 000 011.