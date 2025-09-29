Suscríbete a
Las Palmas - Cádiz

Entradas a 20 euros para los seguidores del Cádiz CF en la visita a Las Palmas

LALIGA HYPERMOTION. 8ª JORNADA

Ya están a la venta estas localidades destinadas en exclusiva a los abonados del club gaditano

Los aficionados cadistas se ubicarán en el sector visitante del estadio insular

Cuándo y dónde se juega Las Palmas - Cádiz

Víctor Aznar echa el cerrojo en la portería del Cádiz CF

La afición del Cádiz CF nunca falla a su equipo.
La afición del Cádiz CF nunca falla a su equipo. NACHO FRADE
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF disputa el próximo domingo a las 21.00 horas (20.00 horas insular) el encuentro de la octava jornada de LaLiga Hypermotion ante la UD Las Palmas.

Ni la hora ni el día acompañan. Tampoco el desplazamiento, que tendrá que hacerse en avión (principalmente) o en barco, salvo para aquellos cadistas residentes en Las Palmas de Gran Canaria o en alguna otra isla canaria.

Pero no cabe duda que también habrá seguidores del Cádiz CF en un estadio donde el amarillo ya lo portan los aficionados del equipo local.

Las entradas para la cita entre UD Las Palmas y Cádiz CF tendrán un precio de 20 euros y estarán disponibles en las siguientes fechas y horarios. Serán exclusivas para los abonados del Cádiz CF. 

Horarios de la venta de entradas

Los horarios son los siguientes:

- Lunes, martes y miércoles: de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

- Jueves: de 9.30 a 12.00 horas.

Asimismo, los abonados del Cádiz CF podrán adquirir sus localidades a través de dos vías:

- De forma presencial, en las oficinas de Atención al Socio.

- Por teléfono, en el número 956 000 011.

