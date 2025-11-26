Édgar Badía, un verdugo que por fin ganó en Cádiz

Si la Cultural y Deportiva Leonesa ganó el pasado domingo al Cádiz CF en tierras gaditanas (1-2) fue, en gran medida, gracias a la actuación del guardameta visitante Édgar Badía.

Cierto es que en la primera parte la superioridad del equipo leonés fue abrumadora. Sobre todo tras colocarse por detrás en el marcador después del gol de Efe Aghama, una acción que no pudo evitar el portero barcelonés de la Cultural y Deportiva Leonesa. Un auténtico baño de juego que se culminó con la remontada en los primeros 45 minutos.

Ahora bien, y aunque también pudo sentenciar la escuadra de 'Cuco' Ziganda a la contra en la segunda mitad, ahí fue clave el papel de Édgar Badía, que evitó en varias ocasiones el gol el empate del Cádiz CF.

Lo hizo al detener un penalti a Suso al empezar la segunda mitad y también con paradas inverosímiles en la recta final de la cita, con el Cádiz CF completamente volcado en busca de la igualada. Una de esas paradas llegó con polémica porque el Cádiz CF reclamó que el balón había sobrepasado la línea de gol después del remate a bocajarro del delantero Dawda Camara. Los reflejos de Édgar Badía en ese momentos fueron extraordinarios.

Precisamente dos acciones, la del penalti y la de los reflejos, que han sido seleccionadas por LaLiga Hypermotion como dos de las paradas más destacadas de la 15ª jornada. Un destacado papel que comparte con otros guardametas como Esteban Andrada (Zaragoza), Andrés Fernández (Almería) y Dani Jiménez (Huesca).

El Cádiz CF, un rival habitual

Estas intervenciones de Édgar Badía suponen también la primera victoria del guardameta barcelonés en Cádiz. El arquero que ya ha sido verdugo en varias ocasiones, nunca había ganado en La Tacita de Plata. El pasado domingo truncó esa racha negativa con la Cultural y Deportiva Leonesa, su actual equipo.

Y es que Édgar Badía y el Cádiz CF son viejos conocidos. De hecho es al equipo de LaLiga Hypermotion que más veces se ha enfrentado el portero catalán. Hasta en 14 ocasiones para ser exactos, mientras defendía las porterías de Reus, Elche, Tenerife y ahora Cultural y Deportiva Leonesa. Con todos ha logrado ganar al equipo gaditano en seis ocasiones entre Primera y Segunda. Otras cinco veces acabaron los encuentros en tablas, ganando el Cádiz CF en las tres restantes.

Sin lugar a dudas, un auténtico verdugo para el Cádiz CF.